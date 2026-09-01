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Angie Jibaja reaparece pidiendo 'yapes' en TikTok en extrañas circunstancias: "Estoy borracha, tomé vino"

Angie Jibaja reapareció en TikTok junto a su novio, pidió 'yapes' a sus seguidores y luego protagonizó un llamativo en vivo donde aseguró sentirse mareada tras tomar vino.

Angie Jibaja reaparece pidiendo yapes en tiktok
Angie Jibaja reaparece pidiendo yapes en tiktok (Composición Exitosa)

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 01/09/2026

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Angie Jibaja volvió a llamar la atención en redes sociales tras reaparecer en una transmisión en vivo de TikTok realizada desde Brasil. La modelo apareció junto a su novio y sorprendió a sus seguidores al pedirles que le realizaran 'yapes', mientras su comportamiento durante la emisión generaba diversos comentarios entre los usuarios, ya que balbuceada y hacía declaraciones sobre su vida personal.

Angie Jibaja pide 'yapes' en TikTok

Durante el en vivo, Angie pidió a sus seguidores que le enviaran dinero mediante Yape e incluso compartió el número asociado a su cuenta. Asimismo, aprovechó la conexión para pedirles que no creyeran todo lo que se comenta sobre ella en los programas de espectáculos, dejando claro que considera que parte de la información difundida sobre su vida no corresponde con su realidad.

"No crean todo lo que dicen. La gente saca deducciones de ediciones de programas malintencionados. No pueden narrar una historia que no es", dijo la exmodelo frente a la cámara.

Sin embargo, aproximadamente una hora después, la modelo volvió a conectarse a TikTok y su aparición generó aún mayor sorpresa. Esta vez se mostró en ropa íntima, mientras hablaba de manera poco clara y se comportaba de una forma que llamó la atención de quienes se encontraban siguiendo la transmisión desde las redes sociales.

"Estoy un poco mareada, he tomado un poquito de vino, estoy medio borracha la verdad. Cambiamos de ese lugar tan karmoso (Lima) a este lugar tan bonito (Brasil)", expresó.

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En medio de la conversación, Angie explicó que se encontraba mareada debido a que había tomado vino y reconoció que estaba algo borracha. Además, habló sobre su estadía en Brasil, país donde actualmente se encontraría junto a su pareja, y comparó su experiencia con la que tuvo anteriormente en Lima.

¿Angie Jibaja volverá a la TV?

Finalmente, durante la transmisión, la modelo también dejó entrever que tendría planes de regresar a un reality. Su inesperada aparición volvió a colocarla en el centro de la atención de sus seguidores, quienes reaccionaron ante sus pedidos de dinero, su comportamiento durante el en vivo y los comentarios que realizó sobre su futuro.

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"Me acaba de fichar una nueva oportunidad en la vida, que es estar en un reality ecuatoriano", dijo entre risas extrañas.

Es así que, la nueva aparición de Angie Jibaja generó sorpresa entre sus seguidores, especialmente por la forma en que se mostró durante sus transmisiones en TikTok. La modelo también habló de sus planes de regresar a un reality y dejó nuevamente expuesta parte de su vida personal frente a miles de usuarios de redes sociales.

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