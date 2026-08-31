Detenido aprovecha descuido y escapa de patrullero durante comparsa escolar en El Tambo

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un detenido logró escapar de un patrullero en El Tambo, Huancayo (Junín), aprovechando que la unidad policial se detuvo para permitir el paso de una comparsa escolar. El hombre, que no estaba enmarrocado, descendió rápidamente y huyó a la vista de transeúntes, mientras uno de los agentes intentaba inútilmente perseguirlo.

La escena fue captada en video y difundida en redes sociales, provocando indignación ciudadana y más cuestionamientos a la Policía Nacional por este craso descuido en el traslado de personas bajo custodia.

Detenido fuga con facilidad

El video muestra cómo el detenido baja del patrullero y corre sin que los efectivos logren detenerlo. La ausencia de esposas y la falta de supervisión estricta facilitaron la fuga, que se consumó en segundos. Testigos señalaron que el incidente refleja una grave negligencia en los procedimientos policiales, pues el traslado de detenidos exige medidas de seguridad básicas que no se cumplieron.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | Un detenido logró escapar de un patrullero en plena comparsa, en Junín, ante la mirada de los asistentes.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐 https://t.co/lAzhTGOS8x pic.twitter.com/ABXAqvJyep — Exitosa Noticias (@exitosape) August 31, 2026

Este episodio se suma a lo ocurrido semanas atrás en Hualhuas, también en Huancayo, donde Jesús Antonio Vargas Cueca (53), detenido por omisión de asistencia familiar, escapó de la tolva de un patrullero pese a estar bajo custodia de tres policías. La Fiscalía ordenó la detención de los efectivos implicados por presunta negligencia, evidenciando un patrón de fallas en la conducción policial en Junín.

Dudas en la política sobre eficacia policial

La repetición de fugas ha intensificado el debate en el Parlamento. Desde Juntos por el Perú, la diputada Catherin Palomino presentó una moción para citar al premier Luis Galarreta y a los ministros del Interior y Defensa, con el fin de que rindan cuentas por el incremento de la criminalidad y las deficiencias en la PNP.

En paralelo, se discute un proyecto de ley que permitiría a la presidenta Keiko Fujimori cesar anticipadamente al comandante general de la Policía, Óscar Arriola, bajo la figura de "pérdida sobreviniente de idoneidad". La iniciativa busca dar al Ejecutivo herramientas para remover a altos mandos cuando se pierda capacidad de conducción, en medio de la presión por resultados inmediatos en seguridad ciudadana.

La fuga del detenido en El Tambo, Huancayo, no solo expone la fragilidad de los protocolos policiales, sino que también reabre el debate sobre la conducción de la PNP. Sumado al antecedente en Hualhuas y a las discusiones en el Congreso, el caso refleja una crisis institucional que exige cambios urgentes en disciplina, protocolos y liderazgo policial para evitar que la inseguridad se agrave por errores internos.