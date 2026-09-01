Korina Rivadeneira pasa el día con 'misterioso hombre' que maneja el carro de Mario Hart: "¿Será su chofer?"

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Korina Rivadeneira volvió a llamar la atención en medio de su separación de Mario Hart, debido a que fue captada pasando parte del día junto a un misterioso hombre, quien la ayudó a movilizarse mientras ella cumplía con diferentes actividades. Las imágenes fueron difundidas por 'Magaly TV, la firme', donde surgió la interrogante sobre quién sería este desconocido acompañante.

Korina Rivadeneira pasa el día con nuevo amigo

Según las imágenes difundidas por el programa, el joven fue visto conduciendo el vehículo que está registrado a nombre de Korina y Mario Hart. Mientras él permanecía al volante, la venezolana aprovechó el trayecto para realizar algunos pendientes. La situación llamó especialmente la atención porque demostraría que existe un nivel de confianza entre ambos.

En otro momento, Korina y el misterioso hombre estacionaron el vehículo y se despidieron durante unos minutos. La modelo se dirigió a realizar unos trámites migratorios, mientras su acompañante permaneció en el auto. Poco después, ambos volvieron a encontrarse y continuaron con su recorrido por diferentes puntos de la ciudad.

La jornada continuó con algunas actividades cotidianas. Korina volvió a bajar del vehículo para revisar opciones de comida y, posteriormente, se dirigió a una conocida ONG. Mientras tanto, el joven esperó en el automóvil y luego también salió para comprar un menú. Por supuesto, el hecho no pasó desapercibido para Magaly, quien lanzó un comentario al respecto.

"Korina tiene un amigo que es su chofer, o su seguridad, no sabemos si es su personal trainer, pero con el que tiene confianza de pasear por todo Lima..." dijo la 'Urraca'.

Korina reflexiona sobre la maternidad

Además, el programa de Magaly Medina reparó en la apariencia del acompañante, quien lucía bien vestido y con aspecto de modelo. Hasta el momento, Korina no ha aclarado qué relación mantiene con él. Sin embargo, su reciente publicación en Instagram sobre las ventajas de no manejar despertó aún más la curiosidad sobre la identidad del hombre que ahora la acompaña.

"Lo que me encanta de no manejar es que puedo aprovechar el camino para avanzar con otras cosas importantes. Aunque manejar también tiene lo suyo: me relaja, pongo música - que amo- y automáticamente me cambia la energía. Al final, ambas opiniones tienen su lado bonito", expresó en redes.

Es así que, Korina Rivadeneira mantiene en reserva la identidad del hombre que la acompañó durante su jornada. Las imágenes de 'Magaly TV, la firme' generaron curiosidad por la confianza que existe entre ambos, especialmente porque él condujo un vehículo que también pertenece a Mario Hart, mientras la venezolana cumplía sus pendientes.