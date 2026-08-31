Luis Miguel Llanos propone recompensar a policías que abatan delincuentes: "Lo puedo "hacer"

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista para Exitosa, el candidato a la alcaldía de Lima por Progresemos, Luis Miguel Llanos, proponer darle recompensa a los policías que abatan a delincuentes. Aseguró que conoce cómo financiar dichos premios y que hay organizaciones transnacionales que envían ayuda.

Propuesta de recompensas y uso de inteligencia artificial contra la delincuencia

El postulante a la alcaldía limeña expuso su estrategia de seguridad enfocada en el reconocimiento económico directo a las fuerzas del orden y la prevención tecnológica. Durante la entrevista periodística, el candidato enfatizó que su enfoque busca anticiparse a los hechos delictivos mediante el uso intensivo de monitoreo e inteligencia artificial en la capital.

"Yo voy a dar recompensas al policía que abate a un delincuente. Voy a poner trampas en todo Lima...yo soy precrimen, yo no soy forense, yo no me deleito después del asesinato de las personas, sino que con la inteligencia artificial, con las cámaras que tenemos que adquirir y sobre todo con qué rebota la inteligencia artificial, con las cámaras que tenemos que adquirir y sobre todo con que rebota la inteligencia artificial", señaló.

Asimismo, Llanos afirmó contar con una base de datos propia para monitorear a los delincuentes a través de registros audiovisuales. "Yo tengo terabytes, discos duros de todos los delincuentes que entran y salen y yo los grabo de la televisión no más así como están pasando ahorita, yo los grabo y tengo más dimensiones que la policía, porque la policía tiene papel", indicó.

Financiamiento de los incentivos y cooperación internacional

Respecto a la viabilidad económica del plan, el candidato de Progresemos detalló diversas alternativas para sostener los pagos a los efectivos policiales. El aspirante al sillón municipal descartó que la falta de recursos fiscales presupuestales sea un obstáculo para la implementación de las recompensas monetarias.

En ese aspecto, sostuvo que acudirá tanto a la ayuda de organismos multilaterales como a mecanismos de recaudación ciudadana. "Así haga un yapetón pero igualito consigo. Aparte que yo te digo una cosa, dentro de mi comité consultivo yo conozco de dónde sacar plata. Australia está regalando dinero para la seguridad. Hay un montón de organizaciones transnacionales que también mandan ayuda, ojo, y se puede pedir, se puede recaudar. Aparte que la ciudadanía tiene que participar en esto", resaltó.

La propuesta busca integrar recursos externos y participación vecinal para financiar la logística edil en seguridad ciudadana. De concretarse, el plan implicaría una reestructuración en la forma en que la comuna limeña colabora con la Policía Nacional del Perú en la lucha contra la criminalidad.

En ese sentido, Luis Miguel Llanos busca posicionar su candidatura con medidas drásticas en seguridad ciudadana, planteando incentivos económicos a la policía y el uso de inteligencia artificial como eje de su eventual gestión municipal en Lima.