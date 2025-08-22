RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Fuerte acusación

Martín Vizcarra a Ancón II: Abogado del expresidente acusa al INPE de tortura psicológica y abuso de autoridad

Alejandro Salas, abogado de Martín Vizcarra, señaló que el INPE está exponiendo a su defendido a un grave peligro al trasladarlo a Ancón II. Además, señaló que esta orden deberá ser ejecutada aún en 15 días.

Alejandro Salas acusa al INPE de abuso de autoridad contra Martín Vizcarra.
Alejandro Salas acusa al INPE de abuso de autoridad contra Martín Vizcarra.

22/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 22/08/2025

Tras varios días de especulación, el INPE emitió un comunicado donde dieron a conocer que Martín Vizcarra será trasladado al Penal de Ancón II tras ser sometido a una nueva clasificación. Como se recuerda, luego que se le dictara 5 meses de prisión preventiva en su contra, el exmandatario fue enviado a Barbadillo junto al resto de expresidentes recluidos tal como indica la ley.

Alejandro Salas acusa al INPE de abuso de autoridad y tortura psicológica

Como era de esperarse, Alejandro Salas, abogado del otrora jefe de Estado, rechazó públicamente esta decisión del Instituto Nacional Penitenciario cuestionado a la Junta de Clasificación que dictaminó el traslado de su defendido.

En esa misma línea, el extitular de la cartera de Trabajo acusó al INPE de diversos delitos como abuso de autoridad, exposición al peligro, tortura psicológica, persecución política, entre otros. Por ello, hizo un llamado a la Fiscalía para que puedan dirigirse al Penal de Barbadillo.

"El Presidente del INPE y su "Junta de Clasificación" tendrán que ser denunciados por abuso de autoridad, exposición de persona al peligro entre otros delitos , denuncia que será extensiva a quienes más resulten responsables. Se hace un llamado a la Fiscalía para que a través de la Fiscalía de Prevención del Delito se constituyan en el Penal de Barbadillo", indicó en primer instancia.

Decisión debe acatarse en 15 días

En esa misma línea, el letrado señaló en su cuenta oficial de X (antes Twitter), que la decisión de la entidad adscrita al Ministerio de Justicia no se debe cumplir con inmediatez ya que cuenta con un pazo de 15 días para ser impugnada y conocer una decisión final.

"La arbitraria e ilegal Resolución del INPE, es un acto administrativo que tiene un plazo de 15 días hábiles para ser impugnado, por lo tanto su Ejecución debe de esperar a que dicha resolución sea declarada consentida. Quedan expeditos los Recursos de Reconsideración y apelación dentro del marco de la ley 27444", añadió.

Es importante precisar que el Instituto Nacional Penitenciario calificó a Vizcarra Cornejo en primera instancia al Penal de Lurigancho, pero por medidas de seguridad se determinó que continúe recluido en el Penal de Ancón II al norte de la capital.

De esta manera, el abogado de Martín Vizcarra, Alejandro Salas, acusó al INPE de abuso de autoridad, tortura psicológica, persecución política, entre otros, tras determinar que deje Barbadillo para ser trasladado al Penal de Ancón II.

