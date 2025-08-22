Mundialista jugará en la Liga2: Christian Ramos fue confirmado como jale de la U. San Martín

22/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego de 13 años, Christian Ramos tendrá una tercera aventura con la Universidad San Martín. El experimentado defensor, exseleccionado nacional y mundialista en Rusia 2018, dejó Alianza Universidad de Huánuco y jugará lo que queda de temporada con el equipo 'santo', para tratar de salvarlo de perder la categoría en la Liga2.

Cuadro santo confirmó su regreso

A través de una publicación en redes sociales, el club universitario anunció el retorno del zaguero de 36 años. Con su experiencia, esperan que ayude a liderar la remontada que tiene que hacer el cuadro dirigido por Víctor 'El Chino' Rivera, que camina rumbo a la tercera división del fútbol peruano.

"¡Bienvenido, Christian! Felices de anunciar la incorporación de nuestro defensa Christian Ramos, quien se integra al equipo para defender nuestros colores ¡A darlo todo, Christian!", así el equipo de Santa Anita le dio la bienvenida al central.

¡𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐂𝐡𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧! ⚽️



Felices de anunciar la incorporación de nuestro defensa Christian Ramos, quien se integra al equipo para defender nuestros colores 🤍



¡A darlo todo, Christian! 💪🏼#usmp #familiasanta pic.twitter.com/5EMJARvBO4 — San Martín (@Club_USMP) August 22, 2025

Esta será la tercera oportunidad en la que Christian Ramos vestirá la camiseta de la San Martín. La primera fue en 2009, cuando llegó procedente de Sporting Cristal. Dejó el equipo en 2011 en una primera experiencia en Alianza Lima y retornó a mediados del 2012. Con los 'santos' se coronó campeón nacional en 2010.

Por el momento, los albos marchan últimos en el Grupo Descenso de la Liga2, con solo un punto en cuatro partidos. Los rivales más cercanos son Deportivo Coopsol y Deportivo Llacuabamba, ambos con seis unidades. Restan cuatro jornadas y solo el que ocupa la última plaza, bajará a la Liga3.

Ramos en el Mundial de Rusia

Convocado habitual durante la era de Ricardo Gareca, 'la sombra' participó y fue clave en la clasificación hacia el certamen de hace siete años. Anotó el segundo gol del partido de vuelta por el repechaje frente a Nueva Zelanda en el estadio Nacional. Su tanto confirmó el boleto para Rusia.

Ramos celebrando el 2-0 sobre Nueva Zelanda.

En la cita mundialista, jugó los tres partidos que Perú disputó en la fase de grupos. Fue titular en la derrota 1-0 contra Dinamarca y ante Francia por el mismo marcador, que eliminó a la blanquirroja del torneo. Fue de la partida en el triunfo sobre Australia que significó el primero desde Argentina 1978.

De este modo, Christian Ramos vuelve a un equipo donde supo salir campeón nacional. 'La sombra' llega para tratar de revertir la situación de los 'santos', que por ahora son los principales candidatos para perder la categoría y ser relegados a la Liga3.