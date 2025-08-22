Andrés Calamaro 'El salmón' cumple 64 años de vida

22/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Con una carrera de más de 40 años, 'El salmón' Andrés Calamaro cumple un año más de vida este viernes 22 de agosto y recordamos parte de su trayectoria musical en la siguiente nota.

Andrés Calamaro cumple 64 años de rock and roll

Considerado uno de los íconos del rock argentino, Andrés Calamaro nació un 22 de agosto de 1961 y desde hace más de 40 años viene componiendo, cantando hasta llegar a consolidarse como un fuerte exponente del rock and roll. Formó parte de Los Abuelos de la Nada y Los Rodríguez, ambas bandas con un gran éxito musical.

Calamaro inicia en el mundo musical tocando un acordeón, un instrumento de viento, que recibió a los 8 años. Posteriormente se vuelca a la guitarra eléctrica y al piano lo que lo llevaría a pertenecer a distintas bandas.

Es en el año 1982 que es convocado por Miguel Abuelo para un proyecto musical que tendría una nueva alineación para la reconocida Los Abuelos de la Nada. Paralelamente, Calamaro tenía la oportunidad de tocar simultáneamente en la banda soporte de Charly García.

Es para el otoño de 1990 que Calamaro parte a España y ahí junto a Ariel Rot y Julián Infante, exintegrantes de la banda Tequila, llevan a cabo un nuevo proyecto musical bautizado como Los Rodríguez. Canciones como Sin documentos; Palabras más, palabras menos y Buena Suerte serían parte de sus primeros lanzamientos.

Para 1997, ya concluida la etapa de Los Rodríguez, Andrés emprende hacia Estados Unidos donde emprende una nueva etapa como solista donde inicia el álbum Alta suciedad con icónicas canciones como Flaca; Media Verónica o Crímenes Perfectos.

Su amplia trayectoria, colaboraciones con grandes artistas como Fito Páez, Joaquín Sabina, Miguel Abuelo, Charly García y muchísimos otros más lo han posicionado como un exponente del rock latinoamericano.

Próximos conciertos de Andrés Calamaro

El 'Salmón' actualmente sigue su carrera musical para el agrado de sus seguidores y fanáticos del rock. Sin embargo, las últimas fechas de presentaciones se han centrado para Argentina y Chile.

Así, el próximo concierto de Andrés Calamaro sería el próximo viernes 31 de octubre en Comodoro Rivadavia en Argentina, siguiendo por un concierto en la ciudad de Trelew el 2 de agosto. Las posteriores fechas se darán en la ciudad del Rosario y en la capital de Buenos Aires, para cerrar finalmente el 11 de diciembre en Chile.

'El salmón' Andrés Calamaro ha cumplido 64 años de vida llena de rock y con una trayectoria amplia que los respalda como un ícono de la cultura por muchos años más.