Perú sumó otra medalla de oro y plata en el penúltimo día de los Panamericanos Junior de Asunción

22/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

A falta de un día para el cierre de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, el Team Perú sumó dos medallas. En 3 mil metros de Atletismo con obstáculos femenino la delegación nacional consiguió la medalla de oro, mientras que en Karate femenino la de plata, sumando un total de 21 preseas en el medallero.

Oro con récord panamericano

La atleta Verónica Huacasi conquistó el primer lugar en los 3 mil metros con obstáculos, al marcar un tiempo de 10 minutos, 20 segundos, 55 centésimas. El podio se completó con Laura Camargo de Colombia, que se quedó con la plata con 10:42:47, y Sofía Peña de México, bronce con 10:44:15.

La diferencia de más de 20 segundos que logró la deportista oriunda de Puno, le permitió conseguir un récord panamericano en su categoría. Sobre su desempeño, la atleta dio sus apreciación tras acabar la carrera para el Instituto Peruano del Deporte (IPD)

"Estoy muy feliz. Agradecer al IPD por todo el apoyo. Siempre estuve mirando al frente mientras corría, pero llegó un momento en que miré atrás y vi que ya estaba con mucha ventaja. Entonces me concentré en mi respiración y lo llevé con calma", manifestó Huacasi.

🎥 Verónica Huacasi es sinónimo de lucha, entrega y compromiso. Tras ganar la medalla de oro en atletismo en ASU2025, nuestra deportista nos comparte el siguiente mensaje.



📹 Comité Olímpico Peruano pic.twitter.com/lyccKrJhlx — ipdperu (@ipdperu) August 22, 2025

Plata en karate femenino

La karateca Sofía del Pilar Gómez no pudo hacerse con la presea dorada, al caer en la final de la modalidad combate -55 kg ante Maria Ouyahia de Canadá. Pese a quedar igualadas en el marcador (5-5), la norteamericana se quedó con la de oro debido a que fue la representante nacional cometió un error de la norma.

¡PLATA PARA EL PERÚ EN KARATE! 🥈🇵🇪🥋



¡Garra, técnica y corazón! Nuestra guerrera Sofía del Pilar Gómez brilló en Asunción y conquistó la medalla de plata en la modalidad combate -55 kg en los Juegos Panamericanos Junior 2025. pic.twitter.com/JfARNOpHgn — ipdperu (@ipdperu) August 22, 2025

Según relató la participante nacional, se confundió por una fracción de segundos y salió del área permitida. Esto le valió como una penalidad para los jueces, que al término del enfrentamiento dieron como ganadora a la canadiense.

Perú en el medallero

Con estas dos medallas, Perú suma su tercera medalla de oro y la cuarta de plata. En el medallero general queda en la decimoquinta ubicación, siendo la antepenúltima de Sudamérica, solo por delante de Uruguay y Bolivia.

La primera de oro la consiguió Renzo Fukuda en florete, la segunda llegó en golf parejas mixtas. En las de plata, Valentina Porcella ganó la primera en tiro (trap), seguida de Amaro Castillo y Luciana Castillo en squash dobles mixtos y Mateo Argomedo y Fabiana Varillas en Taekwondoo mixto. En bronce se contabilizan 14 preseas.

De este modo el Team Perú sumó dos medallas más en los Juegos Panamericanos de Asunción. En las disciplinas de karate y atletismo, se obtuvo una de oro y una de plata, en el penúltimo día de competencia.