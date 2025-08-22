Una jornada de violencia: los atentados atribuidos a disidencias de las FARC en Colombia

22/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Según las autoridades, los responsables de estas acciones son dos facciones de las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC. El derribo del helicóptero en Antioquia fue atribuido al Frente 36, integrante del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), comandado por alias Calarcá.

Postura del gobierno frente a las disidencias

Tras los atentados, el presidente Gustavo Petro pidió que las disidencias del EMC, lideradas por Mordisco, sean catalogadas como grupos terroristas y perseguidas internacionalmente. Sin embargo, el mandatario no utilizó la misma calificación para el EMBF, de Calarcá, con quienes el gobierno mantiene un canal de diálogo en el marco de su política de paz total.

De hecho, apenas un día después de los ataques, representantes del Ejecutivo se reunieron con delegados del EMBF en San Vicente del Caguán, Caquetá. Esta diferencia en el trato refleja la estrategia dual del gobierno: confrontación militar contra ciertos grupos y negociaciones políticas con otros.

Este es uno de los presuntos responsables del atentado en Cali con camión/bomba, capturado por la comunidad en el lugar de los hechos. Es alias Sebastián y pertenece a las estructuras del EMC, dirigidas por alias Marlon, subordinado a la Junta del Narcotráfico pic.twitter.com/Oc9IUXo1c6 — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 22, 2025

De las FARC a las disidencias

El EMC y el EMBF representan hoy la faceta más evolucionada de las disidencias de las FARC, que surgieron en 2016 durante el proceso de paz. Más que estructuras cohesionadas, funcionan como redes de frentes locales con autonomía, que reclaman ser las verdaderas FARC frente a la mayoría de excombatientes que dejaron las armas.

En su momento de mayor fuerza, en 2002, las FARC contaban con más de 20.000 combatientes. Hoy, las disidencias suman alrededor de 3.500 integrantes, según estimaciones de inteligencia militar previas a la división interna de 2024. La expansión de estos grupos ha estado ligada al narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal, fuentes de financiamiento que les permiten sostenerse en varias regiones del país.

Negociaciones y desafíos

El proceso de paz de 2016 establecía que quienes no se desmovilizaran serían combatidos con la fuerza del Estado. Sin embargo, con la llegada de Gustavo Petro al poder en 2022, se abrió una nueva etapa bajo la premisa de la paz total, que busca dialogar con todos los actores armados.

En octubre de 2023, el gobierno anunció negociaciones con el EMC, lo que generó fuertes críticas por la falta de resultados tangibles y el incremento de la violencia. La reciente jornada sangrienta en Cali y Antioquia vuelve a poner en cuestión esa estrategia, al tiempo que evidencia el poder que aún conservan las disidencias.

