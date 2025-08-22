GORE Piura invertirá más de S/ 120 millones en 10 km de vías pavimentadas en cuatro avenidas de la ciudad

22/08/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Bajo la gestión del gobernador regional, Luis Neyra León, el Gobierno Regional (GORE) Piura invertirá más de 120 millones de soles en la pavimentación de cuatro avenidas principales de la ciudad de Piura, las cuales ya fueron adjudicadas y se ejecutarán mediante el mecanismo de Obras por Impuestos.

Estos proyectos permitirán descongestionar el tránsito vehicular y mejorar la conectividad urbana en estos cuatro avenidas estratégicas de la ciudad: Marcavelica (desde Av. Sánchez Cerro hasta la laguna Santa Julia), Los Algarrobos (desde Av. Cáceres hasta el A.H. Ollanta Humala), Vice (desde Av. Sánchez Cerro hasta Av. Grau) y Grau (desde Av. Chulucanas hasta la vía de evitamiento).

Obras integrales y modernas

En 10 km de estas avenidas se implementarán 202,000 metros cuadrados de pavimento rigido, veredas, sardineles, ciclovías, paraderos urbanos; además tendrán señalización horizontal y vertical y áreas verdes.

Desde el Gobierno Regional se destacó que las obras responden a un proceso planificado y transparente: "El Gobernador Regional propone, el Consejo Regional aprueba la priorización, la Contraloría aprueba el Informe Previo, y el Gobierno Regional convoca y adjudica. Así se construye desarrollo con reglas claras".

Las empresas ganadoras elaborarán los expedientes técnicos para iniciar de inmediato los trabajos.

Segundo paquete de obras en camino

Adicionalmente, el Gobierno Regional prepara un segundo paquete de obras que incluirá el mejoramiento y ampliación de la vía Piura-Catacaos (hasta el Puente Independencia), la vía Km 50 (hasta el ingreso a Chulucanas) y el saneamiento integral de los sectores La Peñita y Ocoto, en Tambogrande. Estas intervenciones forman parte de una estrategia integral para modernizar la infraestructura vial y de servicios básicos en la región.

El mecanismo de Obras por Impuestos permite que empresas privadas financien y ejecuten proyectos de infraestructura pública, como la pavimentación de estas avenidas, a cambio de deducir el monto invertido de sus obligaciones tributarias. Para la población, esto significa acceder a obras prioritarias de manera más rápida, mejorando la movilidad y calidad de vida.