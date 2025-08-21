Delincuente lanzó explosivo contra una casa en Arequipa: Detonación parcial impidió tragedia

21/08/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En una casa habitada por adultos mayores, un delincuente dejó un explosivo, en la asociación UPIS del Señor de los Milagros en el distrito de Yura, en Arequipa. A través de una cámara de seguridad, se aprecia el momento en el que el facineroso lanza el artefacto, que detonó parcialmente, evitando una tragedia aún mayor.

Cámara captó al delincuente

De acuerdo a la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), se trata de un artefacto explosivo improvisado (AEI). Tenía unos 12 centímetros de largo y estaba envuelto en un rollo de plástico color amarillo y con un aparente sello de seguridad metálico.

"se puede observar que su masa es de color plomo pastoso con inscripciones "explosivo". Además, se puede observar una mecha de seguridad engasada a dicho explosivo, la cual se encuentra combustionada", manifestó un agente de la UDEX.

En las imágenes de seguridad, se aprecia a un sujeto vestido con una polera de color negra y con la capucha puesta. Al acercarse hasta la vivienda, ubicada en la esquina de una avenida principal, sacó el explosivo y lo lanzó contra la puerta. De inmediato, cruzó la vía y huyó de la escena.

Policía investiga el caso

Los efectivos de Arequipa, así como la Fiscalía, investigan el caso. Gracias a la cámara de seguridad, han logrado identificar algunas características del individuo. Se pudo apreciar que es de estatura media y de contextura gruesa.

Se maneja la hipótesis de que podría pertenecer a una banda de extorsionadores y si este ataque tuvo que ver con eso. El motivo es que los adultos mayores que viven en el inmueble, tiene al lado una bodega, que podría ser un objetivo de los delincuentes.

Vecinos sintieron pánico

Los habitantes de la asociación, que en su mayoría son ancianos, manifestaron que la detonación causó el pánico. Uno de los habitantes de la casa atacada creyó en un primer momento que se trató de la explosión de un balón de gas, sin embargo, el olor que dejó en el ambiente, le hizo cambiar de opinión.

"Pensé que era balón de gas, pero sentí el olor a pólvora... Nosotros no hemos tenido problemas con nadie, no sabemos por qué dejaron esta bomba", sostuvo.

De esta manera, se perpetró un ataque con un explosivo a una casa en Arequipa por parte de un delincuente. En lo que parece un caso de extorsión, la detonación parcial del artefacto asustó a los habitantes, que son adultos mayores.