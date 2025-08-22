Dina Boluarte solicita al Tribunal Constitucional que aclare y precise límites de investigación en su contra

22/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta Dina Boluarte, a través de su defensa, mediante un escrito presentado en el expediente N° 00006-2024-CC, solicitó al Tribunal Constitucional que le notifique la Sentencia N° 152//2025, emitida el pasado martes 19 de agosto, y pidió su acalaración.

Aclaración y precisión

En primera instancia, recordemos que el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda competencial presentada por el Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial con lo que suspendió las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte hasta que concluya su mandato.

Al respecto, cabe señalar que se estableció que cuando un presidente sea investigado en funciones solo podrá realizarse tres actos de investigación. El primero de ellos es tomar la declaración del mandatario, el segundo es realizar pedidos de información y por último solicitar entrega de documentos.

Al respecto, los magistrados indicaron que la declaración deberá realizarse en Palacio de Gobierno y como máximo en dos oportunidades, pero no se estableció un límite para los otros dos actos.

En tal sentido, Joseph Campos, abogado de la presidenta de la República, presentó un documento a los magistrados del Tribunal Constitucional para que se aclare y precise los términos de la sentencia que suspende las investigaciones que abrió la Fiscalía a su defendida hasta que finalice su estadía en el Gobierno.

Recurso de Dina Boluarte presentado al TC

¿Qué indica el recurso de Dina Boluarte?

En su recurso, Boluarte Zegarra solicita que el Tribunal aclare que las solicitudes de información y prueba documental solo podrán efectuarse una sola vez, tal y como se estableció para la declaración presidencial.

"De lo contrario, de admitirse pedidos de información y solicitudes de prueba documental sin limitación alguna a una presidenta en funciones, pudiendo ser ad infinitum, la finalidad de evitar la perturbación del cargo presidencial se desnaturalizaría, situación grave que he enfrentado como Presidenta desde inicios de mi mandato", se lee en el punto 4 del escrito.

Recurso de Dina Boluarte presentado al TC

Además, señala que "por medio de esta nueva restricción se evitará cualquier ejercicio de las atribuciones del Ministerio Público sin la debida diligencia desnaturalizando de esta forma la prerrogativa presidencial y constituyendo nuevamente la perturbación al mandato".

Recurso de Dina Boluarte presentado al TC

De esta manera, la presidenta Dina Boluarte, a través de su defensa, envió un documento a los magistrados del Tribunal Constitucional para que se aclare y precise los términos de la sentencia que suspende las investigaciones que abrió la Fiscalía