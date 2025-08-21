Impresionante jornada cultural al Complejo Arqueológico Chan Chan: Se llevará a cabo el 29 de agosto

21/08/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Ministerio de Cultura, a través del Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan, anunció que el próximo viernes 29 de agosto se llevará a cabo la jornada cultural denominada "Chan Chan sin Barreras".

Esta propuesta busca fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y su patrimonio cultural, al mismo tiempo que promueve el acceso de personas con discapacidad a las expresiones artísticas y al legado histórico de la civilización Chimú.

Espacios diseñados para la accesibilidad

La actividad está dirigida a instituciones educativas, colectivos sociales, comunidades vecinas al complejo arqueológico y, de manera especial, a personas con discapacidad. El objetivo es generar un espacio donde la historia, el simbolismo y los valores de esta cultura milenaria se transmitan mediante experiencias educativas y recreativas.

Uno de los principales atractivos del evento será la inauguración de un muro sensorial de 10 metros de largo y 1.80 metros de altura, elaborado con adobes y equipado con cinco hornacinas. Estas exhiben réplicas de estatuillas halladas en los conjuntos amurallados Ñing An, Ñain An, Cholo An y Utzh An. La propuesta está especialmente pensada para facilitar la interacción de personas con discapacidad visual, quienes podrán explorar las piezas mediante el tacto.

De forma complementaria, se abrirá al público la huaca Toledo, donde se han implementado nuevas rampas de acceso para visitantes con movilidad reducida. Asimismo, se realizarán recorridos guiados tanto por el Museo de Sitio como por el conjunto amurallado Nik An, considerados espacios emblemáticos del complejo arqueológico.

Actividades para escolares y público en general

La jornada incluirá propuestas dirigidas a escolares, quienes podrán participar en el concurso de vuelo de cometas Chimú y en el Taller de Cuentos Chimú, que incorpora herramientas de inteligencia artificial como recurso innovador para la narración.

A su vez, el público en general tendrá acceso a talleres de modelado en barro, elaboración de maquetas y una mini maratón en los alrededores del sitio arqueológico. Todas estas dinámicas buscan no solo el entretenimiento, sino también la transmisión de conocimientos vinculados a la tradición cultural y artística de los antiguos Chimú.

Participación de instituciones educativas

En esta edición se sumarán diversas instituciones de la región, entre ellas: la I.E. n.° 80033 José Olaya de Huanchaco, la I.E. n.° 82072 Aroldo Reátegui Reátegui del centro poblado El Milagro, la I.E. Lina Skarabonja, la I.E. n.° 1520 Rayitos de Sol y Luna de Moche, la I.E. n.° 81748 Manuel Arévalo de La Esperanza, la I.E. n.° 80076 Milenario Chan Chan de Villa del Mar y el Hogar de la Niña de Víctor Larco.

Cada jornada de este tipo reúne entre 60 y 90 participantes, quienes además de descubrir la riqueza histórica del complejo, desarrollan habilidades prácticas relacionadas con la tradición alfarera Chimú. La iniciativa "Chan Chan sin Barreras" no solo representa un esfuerzo por preservar la memoria histórica, sino también por garantizar que esta pueda ser disfrutada sin restricciones por todas las personas.