22/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), advirtió el riesgo de activación de quebradas en 10 regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, en la presente nota, te contamos los detalles para que puedas tomar todas tus precauciones si es que estás por viajar a los departamentos en alerta.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con el reporte de la entidad adscrita al Ministerio de Defensa, se esperan hasta precipitaciones de ligera a extrema intensidad en las algunas provincias de las regiones de Amazonas, Junín, Lambayeque, Lima, Loreto, Pasco y San Martín. No obstante, las regiones en alerta roja y en donde podría ocurrir huaicos son las siguientes:

Cajamarca: Chota, Cutervo, Jaén y San Ignacio. Piura: Ayabaca, Huancabamba y Morropón. Tumbes: Contralmirante Villar y Tumbes

El @Senamhiperu informó sobre posible #ActivaciónDeQuebradas (nivel rojo) en diversas provincias de los departamentos de Cajamarca, Tumbes y Piura, hasta el 23/11. https://t.co/xW14QB3p7X — COEN - INDECI (@COENPeru) November 22, 2026

Según el Aviso N.º 227-2026 de Corto Plazo ante Posible Activación de Quebradas del Indeci, el hecho podría darse hasta la 1:00 p. m. de este lunes 23 de noviembre. Además, el evento climatológico podría estar acompañado por descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Cabe precisar que, el pasado 3 de noviembre, el Poder Ejecutivo declaró en estado de emergencia por 60 días calendario a 1 380 distritos para reducir los riesgo ante las intensas precipitaciones asociadas al fenómeno El Niño.

Indeci recomienda medidas de preparación

El Indeci exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Asimismo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Desde la entidad exhortan a las autoridades a seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar.