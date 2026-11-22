22/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La región de Piura afronta este domingo fuertes lluvias y una tormenta que ya han provocado inundaciones en localidades como Chulucanas y Tambogrande, en medio de precipitaciones que azotan el norte del país.

De acuerdo con el seguimiento del radar del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), a las 5:10 p. m. se observaron ecos verdes dispersos de intensidad débil a moderada al norte y noreste de Chulucanas, avanzando hacia Frías y Tambogrande.

Lluvias inundan las calles

El núcleo de mayor intensidad pluvial se ubicó en los sectores de Las Lomas y Tambogrande, a unos 40 o 50 kilómetros al noroeste de Chulucanas, con un lento desplazamiento hacia el este y sureste que anticipaba su aproximación a dicha localidad en las horas siguientes.

Asimismo, los registros meteorológicos evidenciaron que la tormenta amplió su extensión entre las 2:15 p. m. y las 5:00 p. m., confirmando que el sistema continuaba desarrollándose mientras se movía.

Pronóstico del Senamhi, alerta del COEN y contraste térmico

El pronóstico de 24 horas del Senamhi, vigente desde las 1:00 p.m. de este domingo hasta la misma hora del día siguiente, advierte lluvias de fuerte a extrema intensidad en la costa interior de Tumbes y Piura, así como precipitaciones de fuerte a extrema intensidad en la sierra de Cajamarca y Piura, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento.

En línea con este panorama, mediante el boletín informativo N.º 227-2026-INDECI/COEN, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional declaró alerta roja por posible activación de quebradas en Piura (provincias de Ayabaca, Huancabamba y Morropón), Cajamarca y Tumbes, además de alerta naranja en Amazonas y Lambayeque.

Este episodio lluvioso se produce en paralelo a jornadas de calor intenso en la región, donde el sábado 21 de noviembre se alcanzaron hasta 37,2 °C en Mallares (Sullana), 37 °C en San Miguel (Catacaos), 36 °C en Miraflores (Piura) y 35 °C en Lancones. Según el Senamhi, se prevé altas temperaturas hasta el martes 24 de noviembre en cinco provincias piuranas.

Las precipitaciones registradas hoy en Piura, con inundaciones en Chulucanas y Tambogrande y un núcleo tormentoso en expansión, mantienen en vigilancia a las autoridades y a la población del norte.

Ante el pronóstico de lluvias intensas, la alerta roja del COEN por activación de quebradas y las altas temperaturas previstas en la zona, se recomienda seguir los reportes oficiales y tomar medidas de prevención.