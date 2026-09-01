Policía Nacional destruye seis laboratorios clandestinos que operaban en Ayacucho y Madre de Dios

01/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Policía Nacional del Perú (PNP) realizó dos operativos de interdicción en Ayacucho y Madre de Dios, donde destruyó seis laboratorios clandestinos vinculados al procesamiento de drogas.

La intervención estuvo a cargo de la Dirección Antidrogas y la División de Maniobras contra el Tráfico Ilícito de Drogas. Las acciones se desarrollaron de manera simultánea en ambas regiones.

Intervención golpea actividad ilícita

En el centro poblado Canal, distrito de Samugari, Ayacucho, agentes antidrogas destruyeron un laboratorio clandestino. Durante la intervención, se incineraron 360 kilos de sulfato de cocaína y se decomisaron 3,8 kilos de pasta básica.

Los efectivos también neutralizaron 300 kilos de gasolina y 3.450 kilos de hoja de coca en proceso de maceración. Según la Policía, esta operación generó una afectación económica al narcotráfico de S/98.784.

Laboratorio en Canal, distrito de Sumagari, Ayacucho

Madre de Dios concentra hallazgos

De manera paralela, en el sector Sol Naciente, distrito de Inambari, Madre de Dios, los agentes desarticularon cinco laboratorios de procesamiento de drogas y dos centros de acopio logístico.

En el lugar fueron ubicadas siete pozas de maceración y se destruyeron más de 20.000 kilos de hoja de coca en proceso de maceración, además de diversos insumos químicos.

Sector Sol Naciente, distrito de Inambari, en Madre de Dios

La intervención en esta zona amazónica generó una afectación económica superior a 81.000 dólares para las organizaciones criminales involucradas en estas actividades ilícitas.

Con ambos operativos, la PNP reforzó sus acciones contra el tráfico ilícito de drogas en Ayacucho y Madre de Dios. La destrucción de los seis laboratorios y el decomiso de insumos representan el resultado principal de estas intervenciones policiales.