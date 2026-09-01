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Senamhi advierte LLUVIAS LOCALIZADAS en Piura y Tumbes para las próximas 48 horas

Mediante un nuevo aviso meteorológico, el Senamhi alertó la ocurrencia de lluvias localizadas en Piura y Tumbes para las próximas 48 horas.

Advierten lluvias localizadas en Tumbes y Piura para las próximas 48 horas.
Advierten lluvias localizadas en Tumbes y Piura para las próximas 48 horas. Senamhi

01/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 01/09/2026

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Para tener en cuenta. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de lluvias localizadas para los días 02 y 03 de septiembre en algunos distritos del interior de Tumbes y Piura. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso si es que te encuentras en uno de los departamentos en alerta.

No se descartan lluvias en otras zonas de la costa y sierra norte

De acuerdo con el pronóstico de la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, se esperan acumulados de entre 3 mm/día y 15 mm/día en ambas regiones. Además, no descarta la ocurrencia de lluvias y/o chubascos en otros sectores de la costa y sierra norte.

En ese sentido, especialistas del Senamhi explicaron que este escenario responde a la interacción de diversos factores, entre ellos el calentamiento de la temperatura superficial del mar, una fase favorable de la oscilación Madden-Julian, el incremento de la humedad atmosférica y el ingreso de vientos del norte en niveles bajos.

Asimismo, precisan que dichas condiciones propiciarán las precipitaciones previstas, especialmente en sectores alejados del litoral, por lo que señalan que continuarán monitoreando las condiciones meteorológicas para brindar información oportuna a la población de ambos departamentos del norte del país.

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INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana, usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas. 

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Finalmente, desde la entidad exhortan a las autoridades a seguir estas recomendaciones y ejecutar las medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar durante el período en alerta estimado.

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