Padres de familia exigen cambios en dirección de la I.E. Prócer Manuel Calderón de la Barca

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un grupo de padres de familia de la institución educativa Prócer Manuel Calderón de la Barca, ubicada en el sector Viñani, se autoconvocó para exigir mejoras en la gestión de la directora Dra. Sonia Gómez García, tras denunciar una serie de problemáticas que, según señalaron, vienen afectando el desarrollo académico y la seguridad de los estudiantes.

Entre los principales cuestionamientos figuran el presunto ingreso de personas durante horario escolar sin el debido control, la falta de supervisión de auxiliares, el escaso respaldo a delegaciones deportivas y culturales, la ausencia de rendición de cuentas sobre el manejo del campo deportivo y denuncias relacionadas con presuntas actividades ilícitas al interior del plantel, las cuales solicitaron que sean investigadas por las autoridades competentes.

El padre de familia Alfredo Apomayta explicó que la reunión fue convocada debido a que la Asociación de Padres de Familia (APAFA), según indicó, no había tratado previamente estas preocupaciones.

"Los padres de familia están muy preocupados por cómo aquí en la institución están sucediendo cosas. Queremos explicaciones de parte de la directora para que dé soluciones al pliego de reclamos que tenemos. Hay muchas situaciones por las que se deben pedir explicaciones", manifestó.

Los asistentes también cuestionaron la ausencia de la directora en actividades institucionales y señalaron que existe poco acompañamiento a los estudiantes que representan al colegio en competencias deportivas y eventos culturales.

Otro de los reclamos estuvo relacionado con el control del ingreso de alumnos durante la jornada escolar. Uno de los padres aseguró que existen falencias en la vigilancia del plantel.

"No hay control al ingreso del colegio. Hay rumores de que venden cosas ilícitas y eso estamos pidiendo que se investigue. También estamos solicitando un cambio de directora para que haya un mayor control en la institución. A cualquier hora entran los alumnos al colegio", expresó otro padre de familia durante la reunión.

Al término del encuentro, Alfredo Apomayta indicó que los padres no quedaron conformes con las respuestas brindadas por la dirección del colegio, al considerar que no se plantearon acciones concretas para atender los más de quince puntos expuestos.

Entre los pedidos figura la reactivación de la agenda escolar como mecanismo de comunicación entre docentes y padres de familia, herramienta que, según indicó, permitía hacer seguimiento a las tardanzas, conducta y desempeño de los estudiantes.

Asimismo, señaló que la directora confirmó la existencia de dos casos de consumo de alcohol que actualmente se encuentran en seguimiento. Respecto a las versiones sobre una presunta venta de drogas dentro de la institución, precisó que estos hechos no han sido confirmados, aunque indicó que la propia dirección informó que serán materia de investigación.

Como resultado de la reunión, la directora Sonia Gómez García se comprometió a convocar una nueva reunión para el próximo 14 de agosto a las 4:30 de la tarde, donde presentará las acciones adoptadas frente a los reclamos formulados por los padres de familia.

Apomayta advirtió que, de no evidenciarse cambios concretos en la gestión y en las condiciones del colegio, los padres evaluarán solicitar formalmente el cambio de la directora y realizar una movilización hacia la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Tacna para exigir la atención de sus demandas.