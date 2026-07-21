Chile en estado de catástrofe: Fuertes lluvias deja 10 muertos y miles de damnificados en el norte del país

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Chile enfrenta uno de los temporales más intensos de las últimas décadas. El sistema frontal que comenzó el 15 de julio se transformó en un verdadero "río atmosférico" de categoría 5, con lluvias torrenciales y vientos que superaron los 100 km/h.

Las regiones de Coquimbo y la provincia de Huasco, en Atacama, fueron las más golpeadas, con un saldo de 10 muertos, 17 heridos y 4 desaparecidos, además de miles de damnificados.

El impacto del temporal

Las precipitaciones equivalentes a un mes de lluvia cayeron en pocas horas sobre zonas desérticas, provocando desbordes de ríos, inundaciones y deslizamientos de tierra.

Más de 100.000 personas quedaron aisladas por cortes de rutas y puentes destruidos, mientras que 150.000 usuarios permanecen sin electricidad. El balance preliminar indica que 2.200 personas resultaron damnificadas y más de 1.100 viviendas fueron destruidas o sufrieron daños graves.

La magnitud del evento sorprendió a comunidades que no suelen enfrentar precipitaciones de tal intensidad, lo que complicó aún más la respuesta inicial.

#21Jul I La cifra de fallecidos como consecuencia del intenso temporal que azota a Chile subió este lunes a diez, según el más reciente balance entregado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) sobre el sistema frontal que abarca a diez de las... pic.twitter.com/I46zw14xev — El Nacional (@ElNacionalWeb) July 21, 2026

Gobierno declara el Estado de Catástrofe

Ante la magnitud del desastre, el presidente José Antonio Kast decretó el Estado de Catástrofe en la Región de Coquimbo y la provincia de Huasco. Esta medida, que puede extenderse hasta 90 días, permite desplegar militares para apoyar en rescates, garantizar seguridad y acelerar la entrega de ayuda humanitaria.

Bajo esta figura, se pueden restringir libertades de locomoción y reunión, requisar bienes y movilizar recursos de emergencia. El gobierno busca con ello agilizar la coordinación interinstitucional y dar mayor capacidad de respuesta frente a una emergencia que desbordó a las autoridades locales.

Medidas adicionales

El gobierno ordenó la suspensión de clases en ocho regiones como medida preventiva y restringió operaciones en decenas de puertos por marejadas y ráfagas de viento. Previamente, se había decretado emergencia preventiva en 10 regiones, incluida la Metropolitana, O'Higgins, Maule y Biobío, lo que permitió activar protocolos de evacuación y alerta temprana.

Las brigadas de rescate trabajan en la habilitación de caminos y en la entrega de víveres a las comunidades aisladas, mientras que se instalan albergues temporales para quienes perdieron sus viviendas.

Lo que llueve en un mes, llovió en una hora: decretan estado de catástrofe en norte de Chile por temporal



Un sistema frontal vinculado al fenómeno de El Niño golpea Chile desde el 15 de julio con lluvias extremas, inundaciones y deslizamientos de tierra. El temporal dejó al... pic.twitter.com/z3TWX0tl2A — DW Español (@dw_espanol) July 21, 2026

El temporal que azota Chile es un recordatorio de la vulnerabilidad del país frente a fenómenos extremos intensificados por el Fenómeno de El Niño. Con víctimas mortales, miles de damnificados y comunidades enteras aisladas, la prioridad ahora es restablecer la conectividad, garantizar agua y electricidad, y brindar refugio a quienes perdieron sus hogares.

La declaratoria de catástrofe busca agilizar la respuesta, pero la magnitud del evento exige coordinación nacional y apoyo internacional para enfrentar una emergencia que marcará la memoria colectiva de las regiones afectadas,