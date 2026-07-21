Delantero de la selección portuguesa desata polémica con publicación machista tras el Mundial 2026

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Se acabó la Copa del Mundo 2026, sin embargo tras la finalización del torneo un delantero de la selección portuguesa desató la polémica con una publicación machista a través de sus redes sociales, el atacante apuntó sobre las mujeres en especial.

La publicación que causó críticas

Rafael Leão, delantero del AC Milán y uno de los futbolistas más reconocidos de la selección portuguesa, ha quedado en el ojo de la tormenta tras compartir una publicación machista en redes sociales. Lo hizo a través de una story en su cuenta secundaria de Instagram, @imjus.tbeingme, donde publicó el siguiente texto:

"Chicas, la Copa del Mundo terminó. Ahora pueden parar de fingir que entienden de futbol", escribió

🚨INDIGNANTE

Rafael Leão, delantero del AC Milan, generó una fuerte polémica tras publicar un mensaje en su cuenta secundaria de Instagram:



"Chicas, la Copa del Mundo ya ha terminado. Ahora pueden dejar de fingir que entienden de fútbol."

El mensaje iba acompañado de un emoji de... pic.twitter.com/pWWWHu2whd — Enséñame de Ciencia (@EnsedeCiencia) July 21, 2026

La publicación no tardó en hacerse viral. En cuestión de minutos, las capturas de pantalla comenzaron a circular por X, Instagram y TikTok, donde miles de usuarios, mayormente mujeres, criticaron un mensaje que muchos calificaron de machista y condescendiente. La controversia llegó, además, justo después de un Mundial que volvió a demostrar el enorme seguimiento que despierta el fútbol entre las mujeres.

Mientras que otros seguidores del futbolista defendieron la publicación argumentando que se trataba de una broma, aunque el debate continuó creciendo después de que el jugador eliminara la publicación.

La reacción posterior del futbolista

Tras una fuerte reacción pública, el extremo Leão lejos de disculparse, hizo otra publicación desde la misma cuenta con otro mensaje que también generó indignación en las redes sociales.

"Dejen de tomarse tan en serio esta cuenta de Instagram, chicas", escribió.

Este gesto se interpretó como una explicación o una retractación de su declaración anterior, pero no fue suficiente para acallar la ola de críticas. Rafael Leão no emitió una disculpa formal, y su publicación siguió difundiéndose ampliamente después de que concluyera la Copa Mundial de 2026.

La respuesta del delantero ante la ola de críticas. (Difusión)

Una explicación que dejó más preguntas que respuestas. Resulta especialmente llamativo porque el perfil desde el que compartió ambos mensajes se llama @imjus.tbeingme, una referencia a la expresión "I'm just being me" ("Solo estoy siendo yo"). Es decir, una cuenta que, por su propio nombre, pretende mostrar una versión más personal y auténtica del futbolista. Por eso, intentar justificar la publicación alegando que no debía tomarse "tan en serio" no hizo sino alimentar aún más la polémica.

El caso continúa generando debate en redes sociales, donde usuarios cuestionan las publicaciones del futbolista. De esta manera, el delantero de la selección portuguesa desata polémica y una situación que dejó en evidencia cómo las opiniones de los jugadores fuera del campo también pueden generar repercusiones públicas y convertirse en tema de discusión internacional.