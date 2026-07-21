Puntos de acopio para Junín: ¿Dónde llevar víveres y ropa para damnificados por el sismo?

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La unión del país comenzó rápidamente unas horas después de la tragedia sucedida en Junín. Diversas instituciones públicas, municipalidades y organizaciones civiles brindaron abrigos, alimentos y artículos de primera necesidad para hacer la diferencia para quienes atraviesan momentos difíciles. Con el fin de recibir ayuda para las familias más afectadas principalmente para los distritos de Chongos, Bajo y Chupuro.

Entidades como EsSalud, pusieron a disposición cerca de 20 profesionales de salud entre médicos, paramédicos y técnicos de enfermería. Además, INDECI brindó 7.7 4 toneladas de bienes alimentarios para los más vulnerables, el cargamento incluye arroz, quinua, fideos, frejoles, lentejas, arvejas, aceite, azúcar y conservas de atún.

#Actualidad | 🚑🇵🇪 EsSalud desplegó brigadas médicas al Valle del Mantaro para atender a las familias afectadas por el sismo en Junín. Médicos, enfermeras, psicólogos y ambulancias reforzarán la atención de emergencia en las zonas más golpeadas. #LaNoticiaPerú #EsSalud #Junín... pic.twitter.com/cotEFMKCuc — La Noticia Perú 🇵🇪 (@lanoticiaperu_) July 21, 2026

Apertura de puntos de acopio

¿Sabes dónde llevar víveres y ropa para damnificados por el sismo? El día de hoy, la Municipalidad Distrital de San Isidro ha creado una campaña de donación para los más damnificados. La campaña 'Unidos por Junín invita a toda la ciudadanía a participar y demostrar que un gesto de empatía puede llevar consigo alivio, esperanza y seguridad para los que hoy en día se sienten solos.

La recepción de las donaciones será a partir del Martes 22 al Viernes 31 de Julio (incluyendo feriados. Serán recibidos en la plaza Juan de Arona en el cruce de las avenidas Juan den Arona y Navarrete. dentro del horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde.

Se recomienda donar abrigos en buen estado, frazadas y mantas, alientos no perecibles, alimento para mascotas, artículos de higiene personal, aguas embotelladas, pañales, leche para niños, medicinas básicas.

Todos nos sumamos

Otros puntos de acopio que se suman a la causa son la Universidad Continental (Huancayo), Municipalidad Provincial de Huancayo, gobierno regional de Junín, Fundación impulso social (San Borja), Colegio María Auxiliadora de Huancayo, a Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú y demás. A esta causa se han aliado la Fundación Oli, Perú Pendiente, MIDIS, TECHO, ADRA, Esperanza del Centro y CARE Perú.

Las diversas entidades indican que todo suma y que no hay distinción de producto. Asimismo, afirmaron que también pueden apoyar a través de pequeñas donaciones o compartiendo las diferentes publicaciones de redes sociales para que llegue a más personas. Se estima que se aperturen puntos de acopio en diferentes partes de la capital y del Perú. Se recomienda estar al pendiente para informar sobre los lugares de acopio en las demás ciudades de nuestro país.