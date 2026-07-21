Piura: Minedu adelanta cierre del año escolar en por riesgo de Fenómeno 'El Niño'

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Ministerio de Educación (Minedu) dispuso adelantar la culminación del año escolar la región de Piura debido al riesgo generado por la posible presencia del fenómeno de El Niño. La medida busca reducir los efectos de eventuales emergencias climáticas y proteger a estudiantes, docentes y personal educativo.

La decisión fue tomada luego de que las autoridades analizaran las condiciones meteorológicas previstas para la zona, donde se podrían registrar eventos que afecten el normal desarrollo de las actividades escolares durante las próximas semanas.

Cambio en el calendario escolar

La decisión establece que los estudiantes finalizarán antes sus actividades académicas, luego de que las autoridades evaluaran las condiciones meteorológicas previstas para la zona afectada.

El ajuste del cronograma permitirá que las instituciones educativas culminen sus labores con anticipación y adopten medidas preventivas ante eventuales afectaciones.

Riesgo por lluvias intensas

El Minedu tomó esta determinación considerando los posibles impactos que podría generar 'El Niño', fenómeno relacionado con variaciones climáticas que pueden provocar precipitaciones intensas y otros eventos extremos.

Las autoridades educativas señalaron que la prioridad es garantizar la seguridad de alumnos, docentes y personal administrativo ante escenarios de riesgo.

Minedu desea prevenir efectos climatológicos en época escolar en Piura

Acciones de prevención

Con esta disposición, las instituciones educativas deberán organizar el cierre del periodo escolar y cumplir con los procesos académicos pendientes antes de la nueva fecha establecida.

Además, se mantiene el monitoreo de las condiciones climáticas para evaluar nuevas medidas en caso de que sea necesario modificar las actividades educativas. El Ministerio de Educación continuará coordinando con las autoridades regionales para responder ante posibles emergencias.

El adelanto del cierre escolar representa una medida preventiva adoptada por el Minedu ante los posibles impactos del fenómeno de 'El Niño'. Las autoridades educativas continuarán monitoreando las condiciones climáticas y coordinando acciones para garantizar la seguridad de la comunidad estudiantil.