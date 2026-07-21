Gobierno de Trump solicita la inmunidad de Delcy Rodríguez en millonaria demanda civil que afronta en Florida

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno de Donald Trump solicitó al Departamento de Justicia de Estados Unidos que garantice la inmunidad judicial de la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el marco de una demanda civil que afronta en Florida.

Así lo requirió el asesor jurídico del Departamento de Estado, Reed Rubinstein, en una carta enviada el pasado 11 de julio al fiscal general adjunto de Estados Unidos, Brett Shumate.

El caso que involucra a Delcy Rodríguez en EE. UU.

Delcy Rodríguez, quien asumió funciones en enero último tras el derrocamiento de Nicolás Maduro, enfrenta una demanda civil ante un tribunal del Distrito Sur de Florida, Miami, por presuntos secuestros, torturas y actos terroristas vinculados al chavismo, en agravio de tres ciudadanos estadounidenses.

Por este mismo caso, el pasado 15 de julio, el juez Darrin P. Gayles, de la Corte Federal de Miami, ordenó a Nicolás Maduro, al empresario Álex Saab y a otros implicados (encontrándose Delcy Rodríguez), a pagar una indemnización de 314 millones de dólares en favor de Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval.

No obstante, tras una carta enviada por el Departamento de Estado, el magistrado dispuso que Delcy Rodríguez sea excluida del fallo. Según la misiva enviada por la administración Trump, se pide a la Fiscalía que tome nota de "la especial importancia" que tiene para Estados Unidos que el caso contra la mandataria sea desestimado, dadas "las significativas implicaciones de política exterior que tendría una actuación de ese tipo".

En ese sentido, la carta revela que la Embajada de Venezuela en Estados Unidos ha pedido al Departamento de Estado que certifique la inmunidad de Rodríguez en dicho proceso.

Cifras del doble terremoto que devastó parte de Venezuela hace menos de un mes

En su último reporte en redes sociales, el presidente de la Asamblea Nacional Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que el doble terremoto del pasado 24 de julio viene dejando 5 278 fallecidos, 16 740 heridos y 6 462 personas rescatadas con vida.

Del mismo modo, menciona que 128 324 familias han recibido asistencia, mientras que 17 907 personas han quedado sin vivienda y que 856 edificios resultaron afectados, de los cuales 190 colapsaron completamente. Además, se han contabilizado 1 405 réplicas desde el inicio de la emergencia.

Asimismo, el Gobierno venezolano ha habilitado 107 refugios transitorios para albergar a los damnificados, los cuales están ubicados -en su mayoría- en el estado de La Guaria, Caracas, Miranda, Carabobo, y los otros estados afectados.

A poco menos un mes de iniciada la emergencia, las labores de rescate y entrega de ayuda humanitaria en favor de las personas damnificadas no se detienen.