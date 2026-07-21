OLEAJES ANÓMALOS nuevamente se harán presentes esta semana en el litoral, advierte la Marina de Guerra

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), advirtió la ocurrencia de nuevos oleajes anómalos de hasta moderada intensidad en el litoral peruano para el transcurso de esta semana.

De acuerdo con el Aviso Especial de Oleaje N.º 27-26 de la DHN, este fenómeno estará presente de la madrugada del jueves 23 hasta la mañana del sábado 25 de julio. En tal sentido, te mencionamos su pronóstico en la siguiente nota para que tomes las precauciones del caso si es que piensas viajar a una de las regiones costeras que estará bajo alerta.

Detalles del nuevo oleaje en el mar peruano

De acuerdo con las estimaciones de la DHN emitidas en su reporte de fecha 21 de julio, en el litoral norte (zona de Tumbes hasta Salaverry), el arribo del oleaje ligero será desde la madrugada del jueves 23, incrementando a nivel moderado en la noche del mismo día y volviendo nuevamente a ligero desde la noche del viernes 24 de julio.

En el caso del litoral centro (zona al sur de Salaverry hasta San Juan de Marcona), el oleaje ligero se registrará también desde la madrugada del jueves 23, elevándose a moderado en la noche del mismo día y disminuyendo a ligero desde la noche del viernes 24 de julio.

Para el litoral sur (zona al sur de San Juan de Marcona hasta Tacna), la llegada del oleaje ligero del suroeste desde la madrugada del viernes 24, aumentando a moderado en la noche del mismo día y regresando a ligero desde la mañana del sábado 25 de julio.

Es importante recordar que, según lo estimado por la Dirección de Hidrografía y Navegación, los oleajes anómalos podrían afectar principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas en las zonas mencionadas.

Aviso Especial de Oleaje N.º 27-26.

Recomendaciones ante aviso de oleaje anómalo

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhorta a las autoridades regionales y locales a orientar a su población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a este fenómeno para no sufrir accidentes y/o daños personales y materiales.

Además, recomienda suspender las actividades portuarias y de pesca, así como, asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme, evitar actividades deportivas y recreativas durante el período de oleaje y los campamentos cerca de las zonas de playa.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) comunicó que seguirá monitoreando los departamentos del litoral peruano en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN, con la finalidad de brindar información a las autoridades y población en general sobre los eventos que se presenten.

Asimismo, exhortan a las autoridades a que asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus vecinos, deportistas y población en general.