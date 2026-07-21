Turista pierde un brazo tras volcadura de tubular en Huacachina: Vehículo dio tres vueltas de campana

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una turista estadounidense perdió el brazo derecho tras sufrir un grave accidente durante un recorrido en tubular por las dunas de Huacachina, en Ica. El vehículo habría perdido el control y terminó volcando varias veces, dejando diez personas afectadas durante la emergencia.

Turista sufrió graves lesiones tras volcadura

La víctima fue identificada como Sabina Yesmin Khatún, quien resultó gravemente herida durante el accidente. La información señala que el tubular habría comenzado a desplazarse en zigzag antes de perder estabilidad y terminar dando tres vueltas de campana.

Según 24 Horas, entre las personas afectadas se encontraban turistas de nacionalidad estadounidense y francesa, además del guía y el conductor que participaban en el servicio durante el recorrido por las dunas de Huacachina.

Tras la emergencia, los heridos fueron trasladados al Hospital Regional de Ica y a la Clínica Morales, donde recibieron atención médica debido a las lesiones ocasionadas durante la volcadura del vehículo turístico.

La turista estadounidense sufrió las consecuencias más graves. Debido a la severidad de sus heridas, los médicos tuvieron que realizarle una amputación del brazo derecho, luego de que resultara seriamente afectada durante el accidente.

Las primeras investigaciones apuntan a una presunta falla en el sistema de dirección del tubular. Esta hipótesis busca establecer qué ocurrió antes de que el vehículo comenzara a desplazarse de manera irregular y posteriormente volcara durante el recorrido.

Investigación busca determinar causas del accidente

Las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió la volcadura para determinar qué provocó que el tubular perdiera el control y terminara dando varias vueltas mientras transportaba a los turistas por las dunas.

El accidente dejó 10 personas afectadas y generó una emergencia que requirió el traslado de los heridos a centros médicos de Ica. La gravedad de las lesiones de una de las pasajeras convirtió el hecho en un caso de especial atención.

Los demás pasajeros también fueron evaluados por personal médico luego de la volcadura. La emergencia involucró a turistas extranjeros y a los trabajadores que se encontraban a bordo del tubular cuando ocurrió el accidente durante el recorrido.

Las investigaciones continuarán para determinar con precisión las causas del accidente y establecer qué sucedió antes de que el vehículo perdiera estabilidad. Por ahora, la presunta falla en el sistema de dirección figura entre los elementos considerados para esclarecer la volcadura.

El caso de la turista que perdió un brazo en Huacachina mantiene la atención sobre el accidente ocurrido durante el recorrido en tubular. La emergencia dejó diez personas afectadas, mientras las investigaciones buscan determinar las causas de la volcadura registrada en las dunas de Ica.