Papa León XIV en Chiclayo: restringirán tránsito vehicular en el centro por actividades oficiales

10/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En el marco de la visita al Perú del papa León XIV, la Municipalidad de Chiclayo implementará una serie de medidas restrictivas al tránsito vehicular para el recorrido del sumo pontífice en el centro de la ciudad. La acción corresponde al plan de seguridad y organización por su histórica visita entre el 13 y 14 de noviembre.

Disposiciones inician hoy

Según el municipio chiclayano, las disposiciones rigen a partir de este martes hasta el jueves 12. Desde temprano, en la avenida Luis Gonzáles, entre Elías Aguirre y San José se colocaron rejas para restringir el ingreso de vehículos en dirección al parque principal de la provincia.

El cuadrante de seguridad está delimitado por las avenidas Bolognesi, Luis Gonzáles, Pedro Ruiz y Sáenz Peña. Para cada uno de estos puntos se han establecido controles de acceso para permitir el orden y garantizar la seguridad en los días que el vicario de Cristo esté por la ciudad cumpliendo con su agenda programada.

Para poder ingresar a esta zona los peatones deberán mostrar su Documento Nacional de Identidad (DNI). Por otra parte, el pase para vehículos también se ha limitado, empero, existen algunas excepciones para los residentes, vehículos oficiales, unidades de abastecimiento a al transporte turístico.

Con estas medidas, la Municipalidad Provincial de Chiclayo buscar ordenar la circulación de personas y vehículos en uno de los puntos de la ciudad con mayor circulación y comercio, que en estos días tendrá la visita de miles de turistas, peregrinos y fieles que acompañarán el recorrido del vicario de Cristo.

Programa del papa León en Chiclayo

El 13 de noviembre el sumo pontífice arribará a la 'capital de la amistad' al promediar las 09:10 de la mañana, en un vuelo desde Lima. De inmediato, se trasladará a las Pampas de Pimentel donde ofrecerá una misa multitudinaria donde se espera la presencia de unas 900 mil personas.

Después, visitará la capilla Óscar Romero, un encuentro en la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo y cerrará su primer día con una cena con sacerdotes de la diócesis chiclayana. Al día siguiente oficiará la misa y coronación de la Virgen Inmaculada, se dirigirá a Succhabamba, en Cajamarca, y un encuentro jubilar antes de partir hacia Cusco en la mañana siguiente.

Por la visita del papa León XIV, la Municipalidad Provincial de Chiclayo anunció la restricción vehicular en varias calles principales del centro de la ciudad. Además, los residentes de la zona deberán registrarte para poder acceder.