Papa León XIV en Cusco: restringen ruta del pontífice y cierran vías para el domingo 15 de octubre

10/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

De cara a la visita del papa León XIV al Cusco, su Municipalidad Provincial anunció que la ruta programada para el sumo pontífice será restringida al transporte público y privado. Además, precisa que algunas intersecciones se habilitarán para casos de emergencia.

Para visita del papa León

Esta disposición tomada por la Gerencia de Tránsito Vialidad, Transporte, el Arzobispado del Cusco, la Policía Nacional y la Comisión Extraordinaria de Alto Nivel, coordinaron para que la autoridad municipal cierre los accesos vehiculares y peatonales en el marco de la llegada del pontífice a la 'ciudad imperial'.

La llegada del papa León XIV a la capital del imperio Inca está programada para las 10:00 de la mañana procedente de Chiclayo, aterrizando en el Aeropuerto Alejandro Velasco Astete. Frente a esto. a su traslado a Sacsayhuamán y a la Plaza de Armas del Cusco, se esperan que medio millón de fieles acompañen su recorrido.

Desde las 00:00 horas del domingo 15 de noviembre el tránsito será restringido en las avenidas Velasco Astete, 28 de Julio, Óvalo Pachacútec, Alameda Pachacútec, El Sol, y la Plaza de Armas. Se dio a conocer que no habrá paso a vehículos ni peatones en la calle Don Bosco, que conduce a la calle Shapy con Sacsayhuamán.

Ante una eventual emergencia que se suscite, se habilitará las intersecciones en la avenida 28 de julio con tercer paradero de Ttio, en el óvalo Pachacútec, en la av. El Sol con Garcilaso de la Vega, a la altura del Correo Central y en El Sol con la calle Ayacucho.

Otras predisposiciones por visita del pontífice

El servicio de transporte urbano e interurbano solo estará disponible hasta las 11:59 de la noche del sábado 14. Para las personas que se dirijan a sectores habilitados en Sacsayhuamán para participar de las actividades del vicario de Cristo, se dispuso el cierre de la vía Circunvalación desde la av. Argentina, cerrando el tránsito vehicular.

Aquellos vehículos que provengan del Valle Sagrado de los Incas también tendrán restricciones hacia el complejo arqueológico y solo podrán llegar hasta Abra Ccorao e ingresar por la vía Enaco, en el distrito de San Sebastián. El terminal terrestre también operará hasta la medianoche y las unidades de alto tonelaje no ingresarán durante el domingo.

La Municipalidad Provincial del Cusco dispuso una serie de medidas que restringirán el tránsito en varios puntos de la ciudad en marco de la visita del papa León XIV. Estas entrarán en vigencia desde las 00:00 horas del domingo 15 de noviembre.