Piura: detienen a teniente de la Policía tras presunta agresión a una mujer y que se resistió a la autoridad

10/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El teniente de la Policía Nacional del Perú (PNP) Carlos Montero Coyantes fue detenido en el asentamiento humano Marco Jara, ubicado en la provincia de Paita, región Piura, luego de ser denunciado por agredir a una mujer.

De avcuerdo a los reportes e imágenes captadas durante los hechos, la intervención se concretó en la vía pública tras la alerta de los vecinos, cuando el oficial salía de un establecimiento nocturno en presunto estado de ebriedad.

La prepotencia y el uso del rango por el detenido

El procedimiento policial estuvo marcado por momentos de alta tensión debido a la actitud desafiante del intervenido. Al ser conminado por los suboficiales a mantener la compostura y bajar el tono, el teniente reaccionó de manera desafiante increpando: "¡¿Dónde dice que tengo que bajar la voz?!".

Lejos de acatar las disposiciones del operativo, Montero Coyantes intentó intimidar al personal subordinado apelando a su jerarquía institucional para minimizar la intervención, repitiendo enérgicamente frases como "Soy su oficial, soy su teniente".

LE FALTÓ EL RESPETO A LA PNP | Levantó la voz, desafió e intentó rebajar a sus propios colegas. Así reaccionó el teniente de la Policía, identificado como Carlos M. C., cuando intentaron detenerlo tras ser denunciado por presuntamente agredir a una mujer en Piura. pic.twitter.com/IKv925E12o — El Búho🦉 (@elbuho_pe) November 10, 2026

La conducta hostil de Montero escaló incluso durante su traslado: ya encontrándose enmarrocado, el oficial atacó físicamente con patadas a uno de los efectivos en el interior del vehículo policial, manteniendo una actitud violenta durante todo el trayecto hacia la dependencia policial.

Procesos penales y drásticas medidas disciplinarias de Inspectoría

Tras su ingreso a los calabozos de la comisaría del sector, el oficial quedó a disposición de las autoridades para enfrentar cargos penales por los delitos contra la administración pública en la modalidad de desobediencia y resistencia a la autoridad, así como por la presunta comisión del delito de violencia contra la mujer.

Paralelamente, la Inspectoría General de la PNP tomó conocimiento inmediato del caso e inició un procedimiento disciplinario interno para evaluar las sanciones administrativas correspondientes, dejando en claro que las normativas y el respeto a la ley se aplican de manera estricta sin distinción de grados ni privilegios institucionales.