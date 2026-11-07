Papa León XIV en Chiclayo: montaje de escenario para misa en las Pampas de Pimentel registra un 70% de avance

07/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El montaje del escenario donde el papa León XIV celebrará su multitudinaria misa en las Pampas del Pimentel registra un avance aproximadao del 70%. La estructura principal ya se encuentra instalada y ahora los trabajos se encuentran enfocados en ultimar detalles.

Pampas de Pimentel registra un 70% de avance para misa del papa León XIV

El papa León XIV llegó ayer viernes, 6 de noviembre, a Uruguay para iniciar su recorrido por Sudamérica que incluye también su visita a Argentina y Perú. En el caso de nuestro país, las ciudades sedes que recorrerá se vienen preparando para lo que será las misas que realizará.

Una de las ciudades en donde el sumo pontíife encabezará dicho acto litúrgico es Chiclayo, lugar que acogió por mucho tiempo al Santo Padre y en la cual, de acuerdo a su itinerario de actividades en territorio nacional, permanecerá dos días.

El montaje de escenario de para la Santa Misa en la ciudad de la región Lambayeque, que se desarrollará el viernes 13 de noviembre a las 10:30 a.m., registra un avance aproximado del 70%, según pudo constatar un equipo de Exitosa.

Lo que queda pendiente son los trabajos en la implementación de equipos de sonido, pantallas y otros elementos necesarios para la histórica celebración. Al respecto, el gobernador regional de Lambayeque, informó que durante la próxima semana se espera culminar el 30% restante dejando listo el amplio espacio para recibir a miles de feligreses.

Con el propósito de garantizar el ingreso y desplazamiento del público se han habilitado cinco accesos, de los cuales tres son peatonales y dos vehiculares. Además, el terreno ha sido distribuido en 17 cuadrantes identificados desde la letra A hasta la P, qjue permitirán orientar a los asistentes.

De igual manera también serán isntalados mil baños en los laterales del escenario y puestos médicos en cada cuadrante para para poder atender cualquier emergencia que se suscite. Con ello se busca garantizar la atención y seguridad de los peregrinos durante toda la celebración

Las autoridades señalaron también que las personas podrán ingresar incluso si llegan fuera del horario indicado en sus entradas por lo que no se les impedirá formar parte de la celebración religiosa.

Las Palmas registra un avance del 75% para misa en Lima

El último miércoles, 4 de noviembre, la Fuerza Aérea del Perú (FAP) informó que la base aérea Las Palmas, en el distrito de Surco, avanza también con los preparativos para recibir al papa León XIV quien celebrará en dicho lugar una misa multitudinaria le próximo 16 de noviembre.

El estrado principal donde se llevará a cabo la ceremonia litúrgica ya registra entre un 70% y 75% de avance. El coronel Marco Antonio Muñoz Ramírez, director de Información e Intereses Aeroespaciales de la FAP, señaló que la estructura tendrá 80 metros de largo y 50 de fondo.

Además, contará con un espacio lateral para el coro y cuatro pantallas para que los asistentes puedan seguir la celebración. Asimismo, las pruebas generales de la instalación de iluminación y equipos de sonido se realizarán previo a la ceremonia. Se prevé que el montaje del escenario estaría listo el 14 de noviembre.

Como vemos, el montaje del escenario donde el papa León XIV celebrará su multitudinaria misa en las Pampas del Pimentel, en la ciudad de Chiclayo, registra un avance aproximadao del 70%.