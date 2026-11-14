Un pedido lleno de fe: pequeño Antonio pidió al papa León XIV que lo libre del cáncer y ore por los niños enfermos

14/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Antonio, un pequeño de 9 años natural de Ferreñafe, llegó junto a su madre para ver al papa León XIV durante su visita a Chiclayo. El menor quiso hacerle una petición muy especial al santo padre: que interceda por su salud y lo ayude a superar el cáncer que le fue diagnosticado.

Antonio pidió al papa León XIV por niños enfermos

¡Una petición que toca el corazón! Antonio también compartió un mensaje dirigido al pontífice, en el que pidió por todos los niños que, como él, enfrentan una enfermedad y necesitan esperanza.

"Como ya me conoce, me llamo Antonio, tengo 9 años, vivo en Ferreñafe y tengo una enfermedad a la sangre y le pido al papa León XIV que ayude a todos los niños que están enfermos como yo", afirmó.

El pequeño expresó su deseo de vencer el cáncer

Asimismo, el menor expresó su deseo de que todos los niños que padecen esta compleja enfermedad puedan recuperarse y tocar la campana de la sanación, como símbolo de que lograron vencer el cáncer.

"Que los bendiga con sus manos benditas, que los ayude en estas enfermedades muy difíciles. Que cada niño peuda tocar la campana de sanación y poder ser como un niño que pueda jugar y ser feliz", señaló.

La madre destacó la fortaleza de Antonio ante enfermedad

La madre de Antonio, quien lo acompañó durante este encuentro, también brindó declaraciones a Exitosa. Comentó que llevan casi un año luchando contra la enfermedad, pero que la actitud alegre y vivaz de su pequeño hace que este difícil proceso sea un poco más llevadero.

"Venimos en esta batalla desde diciembre del año pasado, han sido momentos muy difíciles que nos ha tocado pasar, pero, la fe y la actitud que tiene mi niño, es lo que nos permite estar hoy frente a una cámara y no en un hospital", sostuvo.

Familia buscó la bendición papal para niños enfermos

Finalmente, la madre de Antonio señaló que viajaron hasta Chiclayo con la esperanza de recibir la bendición del papa León XIV para su pequeño y para todos los niños que atraviesan una situación similar.

"Vinimos a pedirle a esa bendición, no solo para mi niño, si no para todos los que están sufriendo. Porque cuando nos toca pasar por esto, vemos tantos casos y aveces somos ajenos a ese dolor. Ellos sufren mucho y nosotros tenemos que aprender a batallar en todo este tiempo", manifestó.

Durante la visita del papa León XIV a Chiclayo, Antonio, un niño de 9 años natural de Ferreñafe, fue acompañado por su madre para tener un encuentro con el santo padre. Al pequeño le fue realizada una petición especial: recibir su bendición y pedir su intercesión para poder superar el cáncer que le fue diagnosticado.