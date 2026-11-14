Periodista argentino califica a Chiclayo como "ciudad precaria" durante visita del papa León XIV

14/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La visita del papa León XIV a Chiclayo también fue cubierta por medios de comunicación argentinos. Durante una transmisión televisiva, un periodista mostró imágenes de los alrededores de la USAT y describió las condiciones de las viviendas y calles de la ciudad con expresiones como "ciudad precaria".

¿Qué dijo el periodista argentino sobre Chiclayo?

Los comentarios fueron realizados el último viernes 13, después del encuentro del pontífice con jóvenes universitarios en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT). Durante la cobertura, el comunicador mostró los alrededores de esta institución educativa.

"Esto es Chiclayo, para que vos veas. Está al lado de la Universidad Católica, no estoy hablando de una periferia. Esto es Chiclayo", señaló.

Asimismo, describió las características de las viviendas y las vías que aparecían en la transmisión televisiva. Entre sus comentarios hizo referencia a las construcciones inconclusas, las calles sin pavimentar y las condiciones de algunos espacios.

"Casas a medio hacer, calles de tierra, mugre. Humilde. Las casas a medio terminar, mal hechas. Estos son los taxis que se usan. Todo un lugar de subsistencia. Una ciudad precaria", sostuvo.

Durante el mismo segmento, otro integrante del programa hizo una comparación entre Chiclayo y Lima. También mencionó las diferencias económicas y los problemas de pobreza que existen en ambas ciudades.

"Conozco Lima, que es un poco mejor, pero tampoco es la gran cosa. Son pueblos con mucha pobreza y desigualdad, con una clase alta muy rica y una clase baja pobrísima. Eso es peor", indicó.

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🗣️"Esto es Chiclayo, está al lado de la Universidad Católica, y mirá lo que es esto, CASAS A MEDIO TERMINAR, CALLES DE TIERRA. Muy humilde, muy humilde. MUGRE."



+"Estos son los taxis que se usan, son BARRIOS... pic.twitter.com/oxEYmKYocB — Revolución Popular (@RPN_Oficial) November 14, 2026

Los comentarios durante la visita de León XIV

Las declaraciones se realizaron mientras el papa León XIV cumplía actividades en Chiclayo, ciudad donde Robert Prevost ejerció como obispo antes de asumir el pontificado. Su regreso incluyó encuentros con fieles, jóvenes y representantes de distintas instituciones.

La cobertura televisiva argentina mostró parte del entorno urbano próximo a la USAT, donde el pontífice participó en una actividad con estudiantes. Las imágenes fueron acompañadas por los comentarios del periodista sobre las condiciones de las construcciones y las calles.

La visita papal también puso nuevamente a Chiclayo en la cobertura de medios nacionales e internacionales, debido al vínculo que León XIV mantiene con esta ciudad del departamento de Lambayeque.

Las expresiones del comunicador argentino estuvieron centradas en el estado de las viviendas, las vías y las condiciones urbanas que aparecieron durante su transmisión. La frase "ciudad precaria" fue la utilizada para describir a Chiclayo durante la cobertura de la visita del papa León XIV.