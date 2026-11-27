26/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Las intensas lluvias que afectan a Piura obligaron al Ejército del Perú a movilizar aproximadamente 250 efectivos para atender cinco puntos críticos de la ciudad, donde las calles permanecen inundadas y varios vehículos quedaron varados. Los trabajos buscan evacuar el agua acumulada y reducir los riesgos para las familias que residen en los sectores afectados.

El general de brigada Juan Contreras informó que las labores de emergencia se concentran en El Chilcal, Ignacio Merino, Dos Grifos, Cinco Esquinas y Azucenas. El despliegue se inició luego de las precipitaciones registradas el jueves 26 de noviembre y contempla acciones de primera respuesta para atender las zonas más comprometidas.

Utilizan motobombas para evacuar el agua acumulada

Asimismo, los trabajos se desarrollan de manera articulada con el Ministerio de Vivienda, la Policía Nacional, la Municipalidad Provincial de Piura y el Gobierno Regional. En conjunto, participan entre 80 y 100 trabajadores de estas instituciones, quienes brindan apoyo al personal militar desplegado para enfrentar las consecuencias de las inundaciones.

Para retirar el agua acumulada, el Ejército utiliza un vehículo trasvasador y motobombas. Sin embargo, las labores enfrentan dificultades debido a que las precipitaciones continúan y los niveles de agua todavía se mantienen en diferentes sectores. Esta situación también perjudica el tránsito vehicular, por lo que la Policía Nacional apoya con el control de las vías.

Por otro lado, las autoridades señalaron que, hasta el momento de las declaraciones, no se había reportado la necesidad de trasladar vecinos hacia albergues. No obstante, esta posibilidad se mantiene bajo coordinación con las instituciones responsables, entre ellas Indeci, ante cualquier eventualidad que requiera evacuar a las familias.

#Ahora | 🚨 Piura: ¡Activación inmediata de equipos ante emergencia por lluvias! 📌 El Ministerio de Vivienda activó los Sistemas Alternativos de Recolección y Evacuación (SARE) en: Ignacio Merino, Cinco Esquinas, La Molina 2 y Nuevo Amanecer. Así mismo, activó la cámara de reunión Dos Grifos y las cámaras de bombeo El Chilcal y Gulman, a fin de evacuar las aguas de lluvia. 📌 Asimismo, los trasvasadores se encuentran en funcionamiento, con el fin de bajar el nivel del agua en los diferentes puntos. Las acciones se desarrollan con el apoyo del Ejército y se mantiene un monitoreo permanente. 🇵🇪 Ante El Niño, el #PerúResponde. 📰 Nota de prensa: https://t.co/L3rrYWdTdc November 27, 2026

Finalmente, las autoridades exhortaron a los ciudadanos a evitar exponerse en las zonas inundadas y colaborar con los equipos de emergencia. La preocupación persiste debido a que el Senamhi había advertido sobre precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la región, en el contexto del fenómeno El Niño.

Tolerancia en los horarios y teletrabajo para trabajores

Ante las intensas lluvias que afectan a Piura y Tumbes, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) dispuso que los empleadores públicos y privados otorguen facilidades a sus trabajadores para el cumplimiento de sus jornadas laborales. La medida busca atender las dificultades de desplazamiento y evitar sanciones por retrasos ocasionados por las precipitaciones.

Entre las disposiciones se encuentra otorgar un tiempo de tolerancia suficiente para el ingreso de los trabajadores que tengan dificultades para llegar a sus centros laborales. Además, las empresas deberán adoptar medidas flexibles para atender las demoras durante los desplazamientos, tanto de ida como de retorno.

El ministerio también precisó que los retrasos ocasionados por las lluvias no podrán considerarse faltas o tardanzas injustificadas ni generar sanciones disciplinarias contra los trabajadores afectados.