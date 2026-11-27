26/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Ante las intensas lluvias que afectan a Piura y Tumbes, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) dispuso que los empleadores públicos y privados otorguen facilidades a sus trabajadores para el cumplimiento de sus jornadas laborales. La medida busca atender las dificultades de desplazamiento y evitar sanciones por retrasos ocasionados por las precipitaciones.

Tolerancia en los horarios y opción de teletrabajo

Entre las disposiciones se encuentra otorgar un tiempo de tolerancia suficiente para el ingreso de los trabajadores que tengan dificultades para llegar a sus centros laborales. Además, las empresas deberán adoptar medidas flexibles para atender las demoras durante los desplazamientos, tanto de ida como de retorno.

El ministerio también precisó que los retrasos ocasionados por las lluvias no podrán considerarse faltas o tardanzas injustificadas ni generar sanciones disciplinarias contra los trabajadores afectados.

Otra de las alternativas contempla la implementación oportuna del teletrabajo cuando el Fenómeno El Niño afecte el desarrollo de las actividades presenciales. Esta disposición deberá aplicarse conforme a lo establecido en la Ley N.° 31572, Ley de Teletrabajo.

Al respecto, el MTPE también se pronunció sobre los casos en los que las condiciones climáticas representen un peligro para la integridad de los empleados.

"En caso existiera condiciones de riesgo para la salud y vida del trabajador, se exhorta a evaluar la adopción de medidas de suspensión de labores sujeto a compensación", señala el comunicado compartido por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a través de redes sociales.

MTPE brinda facilidades laborales a trabajadores por lluvias

De esta manera, el sector busca que las condiciones meteorológicas no expongan a los trabajadores a situaciones de peligro y que los empleadores adopten medidas que permitan afrontar las dificultades generadas por las lluvias en ambas regiones.

Senamhi alerta por lluvias constantes en Piura

La ciudad de Piura soportó una nueva lluvia torrencial este jueves 26 de noviembre, que comenzó alrededor de las 5 de la tarde y estuvo acompañada de tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de viento. Las precipitaciones también alcanzaron distritos cercanos y ocasionaron inundaciones en diferentes sectores.

La precipitación sorprendió a los habitantes durante la tarde y generó acumulación de agua en diferentes puntos de la ciudad. Algunos sectores registraron calles inundadas, mientras que establecimientos comerciales y zonas vulnerables también resultaron afectados por las precipitaciones.

Los reportes ciudadanos incluyeron videos que muestran la intensidad de la lluvia, acompañada de truenos, relámpagos y fuertes ráfagas de viento. Las precipitaciones también se extendieron hacia los distritos de Castilla y Veintiséis de Octubre, ubicados en la provincia de Piura.