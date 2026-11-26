26/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Con pancartas y fotografías que muestran las graves lesiones que sufrió Juan Raúl Manuel Leyva, sus familiares realizaron un plantón en los exteriores de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann (UNJBG) para exigir que las autoridades universitarias asuman responsabilidades por el accidente laboral ocurrido el pasado 2 de mayo. A casi seis meses del hecho, aseguran que no han recibido una respuesta concreta ni apoyo económico suficiente para afrontar los gastos médicos.

Según la versión de sus familiares, Leyva se desempeñaba como personal de mantenimiento y apoyo, con funciones relacionadas al traslado de mobiliario y otras tareas dentro de la institución. Sin embargo, el día del accidente habría recibido la orden de realizar trabajos en altura en un proyecto en ejecución, una labor que, sostienen, no correspondía a las funciones para las que fue contratado. Además, denuncian que no contaba con equipos de protección personal, como arnés, casco ni implementos de seguridad para desarrollar este tipo de actividades.

La caída le ocasionó lesiones de extrema gravedad, entre ellas la pérdida de una parte del cráneo, por lo que actualmente utiliza una prótesis. También presenta fracturas en la clavícula y la muñeca, además de otras complicaciones que han limitado considerablemente su movilidad y capacidad para trabajar. Su esposa informó que hasta el momento ha sido sometido a cinco operaciones y que todavía existe la posibilidad de nuevas intervenciones.

"Mi esposo prácticamente a tres meses casi pierde la vida a causa de eso, ni quien lo ha hecho, no han hecho nada", manifestó su pareja, quien recordó que tienen dos hijos y que Leyva era el principal sustento económico del hogar.

Añadió que los gastos de recuperación han sido asumidos principalmente por la familia, pese a que considera que la universidad debería responder por las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Otro de los cuestionamientos está relacionado con la atención que recibió el trabajador después de la caída. Su esposa aseguró que ningún representante de la universidad se presentó en el hospital durante las primeras horas posteriores al accidente y que tampoco recibió una comunicación oportuna sobre lo sucedido. Según indicó, el único apoyo económico que recibió fue de 150 soles, entregados por un compañero de su esposo.

La familia también cuestiona el desarrollo del proceso judicial iniciado para exigir una reparación. De acuerdo con la esposa, durante las actuaciones legales la defensa de la universidad habría sostenido que Leyva realizaba trabajos independientes, argumento que rechazan porque, según afirma, cumplía horarios y recibía indicaciones de superiores dentro de la institución.

Por su parte, Vladimir, primo del trabajador, responsabilizó a las autoridades universitarias por lo ocurrido y pidió que un representante de la institución dialogue directamente con la familia. Además, denunció presuntas irregularidades en el manejo de los pagos del trabajador y supuestas amenazas para evitar que la familia continuara con sus reclamos. Estas acusaciones deberán ser esclarecidas por las instancias correspondientes.

"Responsabilizamos a la Universidad Jorge Basadre Grohmann, ante todo al rector de la universidad, ya que las personas implicadas que he mencionado no se han hecho cargo hasta el momento", declaró el familiar durante la protesta.

Ante la falta de recursos para continuar con el tratamiento médico, los familiares anunciaron una actividad de apoyo económico para el 28 de noviembre, desde las 8:00 de la mañana, en la asociación Las Américas II, manzana S, lote 8. Invitaron a la población a colaborar mediante pedidos al número 910 852 881.

Durante el plantón, los familiares insistieron en que esperan ser recibidos por las autoridades universitarias y obtener una respuesta sobre las condiciones en que ocurrió el accidente, la responsabilidad por las labores asignadas y el apoyo que recibirá el trabajador para afrontar las secuelas. Hasta el cierre de la cobertura, no se obtuvo un pronunciamiento institucional.