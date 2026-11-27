27/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela Franco sorprendió al dejar abierta la posibilidad de sentarse frente a frente con Pamela López para llegar a una conciliación y poner fin a las diferencias que mantienen desde hace varios años. La cantante aseguró que no tiene problemas en dialogar con la expareja de Christian Cueva, aunque dejó en claro que tampoco permitirá que continúen los ataques en su contra.

¿Las Pamelas harán las paces?

Durante una entrevista para el programa 'Arriba mi gente', la intérprete de 'Dile la verdad' explicó que actualmente está concentrada en sus proyectos personales y laborales, por lo que no tiene interés en protagonizar nuevos enfrentamientos públicos. Sin embargo, precisó que cuenta con los recursos necesarios para responder cuando considere que se han sobrepasado ciertos límites.

En ese sentido, Pamela Franco manifestó su incomodidad por los calificativos ofensivos que recibe desde hace aproximadamente dos años, cuando se hizo pública su relación con Christian Cueva. Si bien reconoció que todas las personas tienen derecho a expresar sus opiniones, consideró que los insultos no deben normalizarse, pues pueden convertirse en agresiones.

Por otro lado, la cumbiambera se mostró tranquila ante la posibilidad de encontrarse con Pamela López si la justicia determina que ambas deben participar en una conciliación. De esta manera, dejó abierta la puerta al diálogo y evidenció que no tiene intención de prolongar las diferencias que han protagonizado durante los últimos años.

"Si la justicia quiere que yo me siente o que nos veamos para poder conciliar, la verdad estoy tranquila, no tengo ningún problema (...) No tengo ningún afán de pelearme con nadie. Al contrario, creo que todo tiene su inicio y también su final", expresó.

No obstante, su disposición a limar asperezas no significa que vaya a permitir nuevos ataques sin defenderse. Franco dejó en claro que está preparada para responder cuando considere necesario y recurrir a las instancias legales correspondientes si siente que se vulneran sus límites.

"Yo creo que está bien la libertad de expresión, uno puede opinar y puede haber cosas que tú no pienses igual que otro, pero no hay que normalizar agredirnos. Yo siento que los insultos ya pasan un límite que se convierten en una agresión", sentenció.

Mientras tanto, cabe recordar que el enfrentamiento entre ambas figuras de la farándula comenzó cuando salió a la luz el romance clandestino entre Pamela Franco y Christian Cueva, quien todavía mantenía una relación familiar con Pamela López. Desde entonces, las diferencias y declaraciones públicas han mantenido vigente la controversia.