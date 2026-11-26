26/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Producto de las lluvias extremas que se vienen registrando en la región Piura, el transporte en la provincia de Sullana se ha visto afectado por los aniegos en la pista, lo que impide a los transportistas movilizarse de un lado a otro con normalidad.

Cabe señalar que, según el último aviso meteorológico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), la alerta para precipitaciones de moderada a extrema intensidad en la sierra y la costa norte del país se mantendrá hasta el domingo 29 de noviembre.

Situación crítica en Piura por lluvias extremas

Desde la tarde de este jueves 26 de noviembre, la región ubicada en el norte del país viene siendo azotada por lluvias extremas ( alerta roja ), más precisamente en las provincias de Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Piura, Sullana y Talara.

Asimismo, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, Piura alcanzó 59.2 mm, Hacienda Bigote 45.9 mm y Morropón 45.7, mm debido a las precipitaciones, situación que continuará de forma intermitente, acompañadas de descargas eléctricas. Además, el río Piura alcanzó 3.19 m.

Con referente a la provincia de Sullana, vehículos, como, autos, motataxis y motos lineales, han quedado varados en plena vía pública, ante la presencia de la gran carga de agua de lluvia que ha inundado la pista.

Una vez más ha quedado demostrado la falta de prevención por parte de las autoridades regionales, puesto que, los conductores y vecinos siguen sin entender cómo es que hasta la fecha no se ha podido implementar una sistema de drenaje pluvial en la ciudad.

"A veces para repararlos no alcanza para el bolsillo, lo peor de todo es que el petróleo está bien caro, ya no sabemos ni qué hacer. La pista está todo hueco, una desgracia está, cada día la malogran más, no las arreglan", señaló un morador.

🔴🔵#MeganiñoEnElPerú ⚠️🌧️ | Debido a las intensas lluvias que se registran en Piura, las calles de la provincia de Sullana han quedado inundadas. Esta situación afecta sobre todo a transportistas porque muchos de sus vehículos han quedado varados. Cabe señalar que también se han suscitado relámpagos. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL Lee también Senamhi advierte lluvias en la costa norte y sierra del Perú: conoce qué regiones serán afectadas hasta el 29 de noviembre November 27, 2026

Defensoría del Pueblo exhorta a que se suspendan las clases presenciales

Ante las intensas lluvias y la acumulación de agua en cuencas ciegas, la Defensoría del Pueblo exhortó a las instituciones educativas del sector público y privado a activar sus planes de contingencia para desarrollar clases virtuales el día de mañana, viernes 27 de noviembre, a fin de priorizar la integridad y vida de los estudiantes.

#Piura | Ante las intensas lluvias de hoy y la acumulación de agua en cuencas ciegas, exhortamos a las instituciones educativas del sector público y privado a activar sus planes de contingencia para desarrollar clases virtuales mañana, viernes 27 de noviembre, priorizando la integridad y vida de los estudiantes. Asimismo, instamos a los titulares de las entidades públicas y privadas a evaluar e implementar el teletrabajo donde resulte viable, considerando los riesgos del traslado de trabajadores desde distintas zonas de la provincia, para proteger su integridad y vida y garantizar la continuidad de los servicios públicos. Invocamos a las autoridades y secretarios técnicos de las plataformas de Defensa Civil de Piura, Castilla, Veintiséis de Octubre y demás distritos de la región afectados por lluvias intensas a realizar oportunamente el empadronamiento de las personas y familias afectadas, para gestionar su atención. — Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Peru) November 27, 2026

Asimismo, instó a los titulares de las entidades públicas y privadas a evaluar e implementar el teletrabajo donde resulte viable, considerando los riesgos para el traslado de trabajadores desde distintas zonas de la provincia, con la finalidad de proteger su integridad y vida y garantizar la continuidad de los servicios públicos.

Del mismo modo, invocó a las autoridades y secretarios técnicos de las plataformas de Defensa Civil de Piura, Castilla, Veintiséis de Octubre y demás distritos de la región afectados por las lluvias intensas, a realizar oportunamente el empadronamiento de las personas y familias afectadas, para gestionar su atención.

La situación continúa crítica en Piura, región que nuevamente sufre los embates de la naturaleza en pleno inicio del fenómeno El Niño.