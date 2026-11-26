26/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El ingeniero geólogo Jorge Barriga advirtió que Tacna necesita fortalecer sus estudios de riesgo sísmico, especialmente mediante una microzonificación sísmica con mayor nivel de detalle, debido a las características geológicas del territorio y la vulnerabilidad de algunas edificaciones.

El especialista señaló que la región se encuentra expuesta a movimientos telúricos de gran magnitud por su ubicación en una zona de contacto entre las placas de Nasca y Sudamericana. Asimismo, recordó que los antecedentes históricos evidencian la posibilidad de terremotos superiores a los 8 grados de magnitud en el sur del país, por lo que consideró necesario reforzar la preparación ante este tipo de emergencias.

Movimiento de placas

Al referirse al reciente sismo de magnitud 6.7 registrado en Junín y las réplicas posteriores, Barriga explicó que estos movimientos son parte del proceso natural de reajuste de las rocas después de un evento de gran intensidad. Según indicó, el Instituto Geofísico del Perú reportó nueve réplicas en dicha zona. Sin embargo, precisó que la cantidad de réplicas y su magnitud dependen de factores como la profundidad y las características geológicas del lugar donde ocurre el movimiento.

El especialista comparó este escenario con el terremoto registrado en Tacna en 2001, tras el cual se reportaron más de 500 movimientos sísmicos de diferentes magnitudes en los registros de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Explicó que los sismos superficiales pueden generar una mayor cantidad de réplicas debido al proceso de reajuste de las rocas hasta recuperar su estabilidad.

Respecto a la actividad sísmica en el territorio nacional, sostuvo que la costa peruana constituye una zona sismogénica por el contacto entre las placas tectónicas. No obstante, indicó que en el sur del Perú el desplazamiento de la placa de Nasca es más rápido que en el norte, lo que genera una mayor frecuencia de movimientos telúricos.

"Mayor cantidad de sismos siempre van a estar al sur del Perú por la dinámica de placas", manifestó Barriga al explicar las diferencias en el comportamiento sísmico de ambas zonas.

Tipo de suelo y viviendas elevan vulnerabilidad

El geólogo explicó que la profundidad del hipocentro es uno de los factores que determina los efectos de un terremoto. Cuando el movimiento se origina a mayor profundidad, las ondas sísmicas llegan con menor energía a la superficie, aunque pueden abarcar un territorio más extenso. En cambio, los sismos superficiales pueden producir efectos más destructivos en áreas de menor extensión.

También destacó que el tipo de suelo y las características de las construcciones influyen directamente en los daños que puede ocasionar un terremoto. Como ejemplo, recordó el movimiento telúrico de 2001, que afectó considerablemente a sectores de Alto de la Alianza y Ciudad Nueva, donde las condiciones del terreno contribuyeron a incrementar los daños.

En contraste, indicó que otras zonas, como el área central de Tacna y Gregorio Albarracín, registraron menores niveles de destrucción. Esta diferencia demuestra que un mismo movimiento sísmico puede producir distintos grados de afectación dependiendo de las condiciones del terreno y las edificaciones.

"Un sismo con la misma magnitud puede provocar diferentes grados de intensidad o diferentes grados de destrucción", explicó el especialista.

Microzonificación sísmica

Sobre los estudios realizados en Tacna, Barriga señaló que existen investigaciones y tesis elaboradas por diferentes instituciones, entre ellas la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Sin embargo, consideró que la complejidad geológica de la ciudad requiere una microzonificación sísmica con mayor densidad de información para identificar con precisión las zonas más vulnerables.

Explicó que realizar evaluaciones cada 500 metros o cada kilómetro ofrece resultados referenciales, por lo que se necesita una mayor cantidad de puntos de estudio. Además, sostuvo que estas investigaciones no deben limitarse a evaluar las características del suelo, sino que también deben considerar las condiciones actuales de las viviendas.

En esa línea, mencionó que algunos sectores presentan diferencias en cuanto a los efectos que podría ocasionar un terremoto. Indicó que hacia el cerro Intiorko, desde la avenida Industrial en dirección al cerro, se esperan efectos menores, mientras que hacia el centro del valle, donde existe mayor concentración poblacional, las condiciones requieren una evaluación más detallada.

Asimismo, advirtió sobre la presencia de viviendas en la zona monumental de Tacna que permanecen cercadas con cintas amarillas por sus condiciones de riesgo. Consideró que estas edificaciones deben recibir atención dentro de las medidas de prevención frente a un eventual terremoto.

Finalmente, Barriga recordó que los antecedentes históricos de 1868 y 1877 registraron terremotos de magnitudes cercanas a 9 en el sur del país. Por ello, recomendó mantener una preparación constante, sin generar alarma entre la población.