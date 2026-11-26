26/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un joven de 23 años falleció dentro de una comisaría de Trujillo después de ser retenido y golpeado por vecinos que lo acusaron de robar un celular. Tras el hecho, dos suboficiales fueron detenidos preliminarmente y su familia exige esclarecer lo ocurrido.

Video registró intervención del joven antes de morir en comisaría

Eddy Fabricio Zavaleta Álvarez murió en la comisaría El Alambre, luego de ser intervenido por efectivos tras una acusación de robo de celular. Antes de llegar a la dependencia, el joven habría sido retenido y golpeado por vecinos que lo señalaron como responsable del presunto delito.

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que los policías reducen a Zavaleta y lo trasladan hacia un patrullero. Durante la intervención, el joven se resiste al procedimiento y se escuchan sus gritos de dolor mientras los efectivos intentan subirlo al vehículo policial.

Según Caretas, el incidente ocurrió después de que los vecinos lo acusaran de sustraer un teléfono celular. Las imágenes también muestran que los agentes trasladaron al joven a la dependencia policial cuando presentaba heridas de gravedad.

Después de su ingreso, los suboficiales advirtieron que Zavaleta no respondía cuando lo llamaban. Por ello, solicitaron la presencia del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), quienes confirmaron que el joven ya no presentaba signos vitales. Su cuerpo fue llevado a la Morgue de Trujillo.

🚨 Dos policías del Escuadrón de Emergencias Centro de Trujillo fueron detenidos por la muerte de Eddie Zabaleta Álvarez (23) en la comisaría El Alambre. Fue capturado con heridas de gravedad tras ser golpeado por personas que lo acusaron de robar un celular.🧵 ✍️@JorgeClavi63306 https://t.co/dc2lb2dLJ5 November 26, 2026

Dos policías detenidos tras fallecimiento de Eddy Zavaleta

Luego de confirmarse la muerte, las autoridades dispusieron la detención preliminar de dos suboficiales identificados como Freire F. M. A., de 34 años, y Carlos M. C. B., de 32. Ambos pertenecían a la Unidad de Emergencia de la Policía Nacional y quedaron a disposición del Área de Homicidios de la División de Investigación Criminal (Divincri).

Los efectivos afrontan una investigación por el presunto delito de homicidio culposo y un posible mal procedimiento policial. Las diligencias están relacionadas con la intervención de Zavaleta, su traslado a la comisaría El Alambre y las circunstancias en las que falleció mientras permanecía bajo custodia.

Por su parte, Flor Álvarez, madre del joven, rechazó que su hijo estuviera involucrado en el robo del celular y cuestionó que los policías lo trasladaran a una dependencia policial en lugar de llevarlo a un establecimiento de salud. La familia pide esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

Los familiares también señalaron que Eddy Fabricio Zavaleta trabajaba como taxista y negaron que se dedicara a actividades delictivas. Mientras continúan las investigaciones, los dos suboficiales permanecen detenidos por la muerte del joven de 23 años en la comisaría El Alambre de Trujillo.