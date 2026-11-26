26/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Gobierno anunció un bono S/ 1500 para los pescadores artesanales, medida que ha generado expectativas, pero también preocupación entre quienes no figuran en los registros del Ministerio de la Producción. Elvis Tapia Escalante, presidente de la Asociación de Pescadores de Morro Sama, señaló que entre 40% y 50% de los pescadores artesanales del sur no estarían afiliados al Ministerio de la Producción, situación que podría impedirles acceder al beneficio.

El dirigente consideró positiva la aprobación del apoyo económico, aunque sostuvo que el monto resulta limitado frente al periodo de afectación previsto por el fenómeno de El Niño. "Si lo dividimos entre seis meses prácticamente no es nada bueno lo que están dando", manifestó Tapia Escalante, al señalar que el bono constituye una ayuda necesaria, pero no representa una solución suficiente para los pescadores afectados.

Piden ampliar los registros

Tapia Escalante explicó que existen pescadores que cuentan con carnet artesanal, pero no pertenecen a una asociación o forman parte de organizaciones que no están registradas ante el Ministerio de la Producción. Según indicó, esta situación genera incertidumbre entre los trabajadores del sector, debido a que el beneficio estaría dirigido a quienes aparecen en las listas administradas por dicha institución.

Ante este escenario, el presidente de la asociación planteó que el Ministerio de la Producción coordine con la Marina de Guerra del Perú, debido a que la Dirección General de Capitanías y Guardacostas mantiene información relacionada con los pescadores artesanales que cuentan con sus respectivos carnets. "Yo sugeriría de que el Ministerio de la Producción coordine con la Marina de Guerra del Perú para que así el beneficio llegue a más pescadores artesanales", sostuvo.

El dirigente también mencionó una situación particular que afecta a los pescadores de cerco de la región. Indicó que existen entre 24 y 25 embarcaciones dedicadas a esta actividad en Tacna y cuestionó que estos trabajadores enfrenten dificultades para acceder al bono debido a disposiciones relacionadas con la libreta de embarque.

Asimismo, afirmó que en anteriores entregas de bonos hubo pescadores que aparecían como beneficiarios pese a que, según sus testimonios, no habían cobrado. Por ello, pidió una revisión de los registros y mayor coordinación entre las instituciones responsables.

Finalmente, Tapia Escalante señaló que la Marina de Guerra, el Ministerio de la Producción y FONDEPES deberían trabajar de manera articulada para identificar a los pescadores que permanecen fuera de los registros. "Sería oportuno que el capitán de la Marina de Guerra del Perú, con el Ministerio de la Producción e incluso FONDEPES deberían articular juntos", expresó.

Sostuvo que esta coordinación permitiría incorporar a más pescadores artesanales y garantizar que el bono S/ 1500 alcance a quienes cumplen con los requisitos, especialmente en Tacna y otras zonas del sur, evitando que las limitaciones de los registros del Ministerio de la Producción dejen fuera a trabajadores del sector.