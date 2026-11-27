26/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Las intensas lluvias que afectan a Piura continúan provocando emergencias en distintos sectores de la región. Esta vez, la acumulación de agua ocasionó el colapso de la lona tensada que cubría la zona de juegos infantiles del centro comercial Real Plaza. El establecimiento fue evacuado y, según información oficial, no se registraron personas heridas ni afectadas.

Colapso no dejó herido, según Real Plaza

De acuerdo con un comunicado, Real Plaza Piura informó que el incidente ocurrió durante la tarde, luego de las precipitaciones que se registraron en la ciudad. La estructura, que pertenece a uno de los locatarios del establecimiento, cedió debido a la acumulación de agua sobre su superficie.

La empresa precisó que el área ya se encontraba cerrada al momento de producirse el colapso, debido a la activación de sus protocolos de prevención. Asimismo, anunció que la zona de juegos permanecerá clausurada y no volverá a operar hasta que se garanticen plenamente las condiciones de seguridad para los visitantes.

Mientras tanto, las inundaciones también mantienen en alerta a numerosas familias de diferentes sectores de Piura. Durante la emisión de 'Informamos y Opinamos', un oyente del asentamiento humano 26 de Octubre denunció que su zona se encontraba gravemente afectada y aseguró que su esposa no podía regresar a casa porque había quedado atrapada por el agua.

🔴🔵#MeganiñoEnElPerú ⚠️🌧️ | El techo del área de juegos de un centro comercial colapsó debido a las lluvias que se vienen registrando en Piura. A través de un comunicado el establecimiento informó que no hay personas heridas ni afectados. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL Lee también Piura: Año Escolar culmina el 27 de noviembre y las instituciones de educación superior deberán evaluar implementar clases virtuales November 27, 2026

El ciudadano también cuestionó la ausencia de autoridades en el sector y solicitó la intervención del Gobierno Regional. Esta situación se suma a otros reportes recibidos desde Sullana, Castilla y diferentes puntos del centro de Piura, donde los vecinos manifestaron su preocupación por la falta de atención oportuna ante las emergencias.

Por su parte, se informó que el Ejército desplegó a 220 efectivos para realizar trabajos de apoyo con motobombas en determinados sectores. Sin embargo, los reportes ciudadanos advierten que todavía existen zonas inundadas cuyos residentes esperan asistencia para enfrentar las consecuencias de las precipitaciones.

La preocupación aumenta debido a que las lluvias continuarán durante la madrugada, según el pronóstico del Senamhi. Ante este escenario, las familias temen que las inundaciones se agraven y solicitan una mayor coordinación entre las autoridades para atender a los sectores que permanecen afectados y aislados.

Hospital Cayetano Heredia también resulta afectado por las inundaciones

Las lluvias también inundaron el área de Neumoinfectología del Hospital Cayetano Heredia de EsSalud, en Castilla. Ante la emergencia, los pacientes fueron trasladados al auditorio y los más graves derivados a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Asimismo, los pacientes de UVICLIN tuvieron que ser reubicados. El establecimiento necesita motobombas para evacuar el agua y proteger sus instalaciones y servicios.

Es así que, la emergencia continúa generando preocupación entre los ciudadanos, especialmente por las lluvias que persistirán durante la madrugada. Mientras varias familias esperan ayuda para evacuar el agua de sus viviendas, los establecimientos afectados necesitan atención urgente. Los vecinos solicitan mayor coordinación de las autoridades para evitar que las inundaciones sigan poniendo en riesgo a la población piurana.