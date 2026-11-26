26/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Representantes y comuneros de las comunidades campesinas de Alto Perú y Ancomarca realizaron un plantón pacífico en los exteriores del Gobierno Regional de Tacna para exigir que se detenga la operación de pozos de extracción de agua subterránea en sus territorios.

Asimismo, rechazaron la posible compra de terrenos ubicados en los anexos de Paucarani y Ayro Viejo, en la comunidad de Alto Perú, al considerar que estas medidas podrían perjudicar sus condiciones de vida.

La movilización reunió aproximadamente a 500 comuneros, entre ellos 300 de Ancomarca y 200 de Alto Perú, quienes llegaron hasta la sede regional con carteles, fotografías y documentos para sustentar sus reclamos. Los manifestantes solicitaron ser recibidos por el gobernador regional, Luis Torres Robledo, y los consejeros regionales, con la finalidad de exponer sus preocupaciones y buscar acuerdos.

Pozos y afectación al recurso hídrico

El principal cuestionamiento de ambas comunidades está relacionado con la extracción de agua subterránea en las zonas altoandinas. Los pobladores sostienen que la operación de los pozos estaría reduciendo la disponibilidad de agua para el consumo de sus animales y afectando los pastizales naturales que utilizan para la actividad ganadera.

Enrique Torres, presidente de la Comunidad Campesina de Alto Perú, manifestó que existe preocupación por la intención de incrementar la explotación del recurso hídrico en las cabeceras de cuenca. Según explicó, las comunidades han contribuido durante años con el abastecimiento de agua para la ciudad de Tacna, pero consideran que no han recibido beneficios equivalentes.

"Nosotros somos vecinos con la Comunidad Campesina de Ancomarca, son nuestros hermanos, somos de la misma realidad, nos dedicamos a la crianza de los camélidos", expresó el dirigente.

Asimismo, cuestionó que, en medio de la emergencia por déficit hídrico, se contemple poner en funcionamiento más pozos en territorios donde las familias también afrontan dificultades para acceder al agua. Señaló que la crianza de alpacas y llamas constituye su principal fuente de ingresos.

Denuncian muerte de camélidos y reducción de pastizales

Durante la protesta, los comuneros mostraron fotografías y otras evidencias de animales muertos y terrenos que, según denunciaron, habrían resultado afectados por la disminución de las fuentes de agua. Los pobladores aseguraron que esta situación compromete la continuidad de sus actividades ganaderas y la economía de sus familias.

El presidente de Alto Perú también advirtió sobre la reducción de la cantidad de animales que pueden criar. Recordó que anteriormente algunas familias tenían entre 800 y 1.000 alpacas, mientras que actualmente, según su testimonio, no llegan a contar ni con 100 ejemplares.

"Antiguamente mis abuelos criaban bastante cantidad, hoy en día ya no se puede criar bastante cantidad, porque justamente los pastos naturales ya no abastecen", sostuvo.

Por su parte, representantes de Ancomarca señalaron que existen pozos identificados con los números 6, 9 y 13 cuya operación les genera preocupación. También cuestionaron las condiciones de acceso al agua en sus estancias, donde, según manifestaron, algunas familias consumen agua en condiciones inadecuadas.

Los dirigentes remarcaron que la falta de lluvias agrava el problema y que una mayor extracción de agua subterránea podría incrementar las dificultades para mantener sus animales.

Exigen diálogo y cumplimiento de compromisos

Otro de los reclamos estuvo dirigido al Proyecto Especial Tacna (PET), entidad a la que los comuneros atribuyeron el incumplimiento de compromisos asumidos anteriormente. Entre ellos mencionaron ofrecimientos de terrenos, obras y mejoras de infraestructura que, según indicaron, todavía no se concretan.

Enrique Torres señaló que las comunidades han solicitado reuniones en reiteradas oportunidades, pero cuestionó la falta de continuidad de los espacios de diálogo. "El Proyecto Especial Tacna tiene muchos compromisos con las comunidades, pero a los hechos de la realidad nunca cumple", manifestó.

Los representantes también recordaron que el 11 y 12 de noviembre habían convocado a funcionarios del proyecto a reuniones comunales para abordar sus demandas, pero aseguraron que no obtuvieron la participación esperada.

Finalmente, los dirigentes reiteraron que no se oponen al diálogo y solicitaron la intervención del gobernador regional y los consejeros para establecer una mesa de trabajo que permita atender sus planteamientos. Anunciaron que continuarían realizando gestiones ante representantes del Congreso y otras autoridades si no reciben una respuesta.