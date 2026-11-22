22/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Cámara de Diputados realizará este jueves 26 de noviembre una sesión plenaria con proyectos de ley y mociones incorporados por acuerdo de la Junta de Portavoces. La agenda incluye cambios legales, entrega de armas, salud ambiental y pedidos dirigidos a dos ministros del Gobierno.

Interpelación a ministro y convocatoria al canciller

Entre los puntos programados figura la Moción 1070, presentada por cuatro grupos parlamentarios, que propone interpelar al ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno. Este pedido está relacionado con una transferencia financiera autorizada mediante la Resolución Ministerial 407-2026-MINEM/DM.

La moción plantea que el titular del sector informe sobre las medidas adoptadas para garantizar la legalidad, transparencia, eficiencia e imparcialidad de dicha transferencia, vinculada con el cierre de minas y la remediación ambiental de la unidad minera Florencia-Tucari. Según Andina, corresponde que el pleno dé cuenta de este pedido, conforme al reglamento de la Cámara.

También se incluyó la Moción 1105, que propone invitar con carácter de urgencia al canciller Carlos Espá para que informe sobre la participación del Perú en el Escudo de las Américas y la organización de la visita del papa León XIV al país.

La propuesta fue presentada por diputados de los partidos del Buen Gobierno, Renovación Popular, Obras, Juntos por el Perú y Ahora Nación. Asimismo, se incorporó una moción para conformar una comisión especial multipartidaria de mujeres parlamentarias.

La Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados definió los temas que serán debatidos en la sesión del #PlenoDeDiputados del jueves 26 de noviembre. 📌 Nota completa: https://t.co/4vK6meqOAk https://t.co/xdnDjaMAmM November 20, 2026

Proyectos sobre seguridad y contaminación ambiental

Otro punto de la agenda es la derogación de la Ley 32130, que modificó el Código Procesal Penal y otorgó nuevas funciones a la Policía Nacional en la investigación del delito. La Proposición Legislativa 22 busca restituir los artículos modificados por esta norma.

En seguridad ciudadana, la Proposición Legislativa 202 plantea promover la entrega voluntaria de armas ilegales o irregulares, tanto de uso civil como policial y militar. La iniciativa también incluye municiones, explosivos y granadas como parte de esta medida.

Asimismo, la Proposición Legislativa 230 propone modificar la Ley 31189 para reforzar la prevención y atención de problemas de salud relacionados con la contaminación por metales pesados y otras sustancias químicas. También se debatirá la creación de una comisión especial multipartidaria de mujeres parlamentarias.

La Junta de Portavoces acordó destinar una hora al debate, distribuida proporcionalmente entre los grupos parlamentarios. De esta manera, el Pleno de Diputados abordará iniciativas sobre seguridad ciudadana, investigación del delito, contaminación ambiental y participación política de las mujeres este jueves 26 de noviembre.