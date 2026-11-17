17/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que las olas de calor continuarán durante los próximos días, con temperaturas por encima de los valores habituales en distintas zonas del país. Pese a la persistencia del brillo solar y el ambiente cálido, la entidad también prevé la presencia de lloviznas de ligera a moderada intensidad, principalmente durante las tardes, noches y madrugadas.

Senamhi advierte que ola de calor continuará los siguiente días

De acuerdo con el pronóstico del Senamhi la influencia del anticiclón del Pacífico Sur favorecería el incremento de los vientos provenientes del sur, una condición que propiciaría el retorno de las lloviznas en la costa peruana.

Este escenario podría presentarse desde el miércoles 18 de noviembre y extenderse, inicialmente, hasta el día 20 , aunque no se descarta que las precipitaciones continúen hasta el 24 de noviembre.

También, la representante de la oficina de Climatología del Senamhi explicó que, si bien se espera la presencia de brillo solar durante los próximos días, el fortalecimiento de este sistema atmosférico generaría cambios en las condiciones del tiempo.

"Estas olas de calor continúan, estamos esperando presencia de brillo solar para hoy, incluso para mañana. Sin embargo, estamos viendo que se empieza a intensificar el anticiclón al Pacífico Sur", señaló.

Asimismo, precisó que las temperaturas se mantendrán elevadas debido a las condiciones cálidas del mar, en el contexto del fenómeno de El Niño costero. Esta situación no solo influye en los valores registrados durante el día, sino también en la noche, que permanecerán por encima de lo normal.

¿Las temperaturas seguirán aumentando durante el verano?

La especialista de la oficina de Climatología del Senamhi indicó que las olas de calor no se limitan a Lima, sino que también se presentan en otros sectores de la franja costera y zonas de la sierra.

"Continúan las olas de calor, las temperaturas están por encima de lo normal durante el día, durante la noche a nivel incluso de toda la franja de costa, sierra. Estos picos van a continuar y para verano las temperaturas podrían ser más altas", advirtió.

En ese sentido, el organismo recomendó a la población adoptar medidas de protección frente a la exposición prolongada a la radiación solar. Entre las principales recomendaciones figura el uso de bloqueador solar y su reaplicación durante el día, así como utilizar gorros, lentes de sol y sombrillas para reducir el impacto de los rayos solares.

Finalmente, el Senamhi alertó que las olas de calor continuarán y también podrían registrarse lloviznas en determinados momentos, el ambiente cálido predominará en los próximos días, por lo que se recomienda mantenerse atentos a los reportes y avisos oficiales.