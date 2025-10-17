Piero Quispe debutó en la liga de Australia con el Sydney FC: ¿Cómo le fue al jugador peruano en su estreno?

17/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras la breve pretemporada que realizó con el Sydney FC, finalmente Piero Quispe tuvo su debut oficial en el inicio de la A League de Australia. El jugador peruano fue del arranque en el partido que su equipo tuvo como visitante ante Adelaide United y que acabó con derrota por 2 a 1.

Debut como titular de Quispe

El entrenador del cuadro 'celeste' Ufuk Talay, decidió contar con el volante desde el inicio del compromiso, como segunda punta, pese a ser uno de los más recientes en incorporarse y no haber tenido muchos minutos al lado de sus compañeros. El comienzo del compromiso fue complicado para la visita, soportando la arremetida de los locales.

Los destellos de calidad del medio centro de 24 años no fue aprovechado por su equipo, al que le costó asociarse para conectarse con el atacante Víctor Campuzano. Sin goles en el marcador y con un discreto desempeño de Quispe, se fueron al descanso en tablas.

En el complemento llegaron los goles de la jornada, siendo el primero del Adelaide a los 55' con un tiro de esquina mal defendido y una palomita del lateral izquierdo Ryan Kitto. 10 minutos después llegó el segundo del conjunto dueño de casa con un remate al primer palo de Ethan Alagich que el golero Harrison Devenish-Meares se comió.

We fall to defeat in the opening game.



Attention turns to next Saturday night at home. pic.twitter.com/uWjN69PucY — Sydney FC (@SydneyFC) October 17, 2025

A los 80' el jugador peruano abandonó el terreno de juego, al ser sustituido por el defensa Patrick Wood. El descuento del Sydney FC llegó en el primer minuto del adicional, con el zurdazo del británico Joe Lolley, que no sirvió para pugnar por el empate.

¿Qué se le viene a Quispe con el Sydney FC?

Por la segunda jornada de la A League, los 'Skyblues' recibirán en el estadio Allianz de Sydney al Central Coast, que por la fecha inaugural disputará su partido el sábado 17 de octubre ante el Newcastle Jets. Esta será una nueva oportunidad para el mediocentro de la selección peruana para adaptarse más al fútbol del país oceánico.

Cabe recordar que el 'maguito' se encuentra cedido por parte de los Pumas de la UNAM de México, en un préstamo válido por nueve meses. Es su segunda experiencia en el exterior.

