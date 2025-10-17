José Jerí indica que se ha coordinado con premier Álvarez para que ministerios adopten política de puertas abiertas

17/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República, José Jerí, señaló que se ha coordinado con el premier Ernesto Álvarez para que exista en los ministerios una política "de puertas abiertas" a fin de que se esté más cerca del país.

Ministerios serán de puertas abiertas

A través de su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter) el jefe de Estado Jerí Oré señaló que junto al presidente del Consejo de Ministros se ha determinado que las carteras de Estado establezcan una política de apertura al diálogo.

"En coordinación con Premier Ernesto Álvarez se ha dispuesto que todos los ministerios inicien una política de puertas abiertas que nos permita estar más cerca del Perú. Una oportunidad de diálogo en la búsqueda de entendimientos con autoridades, gremios, y la sociedad civil.", se lee en la publicación del mandatario.

Este pronunciamiento se da en el día en que el mandatario lideró una ceremonia de reconocmiento a todos aquellos efectivos policiales que participaron en la marcha nacional del último miércoles 15 de octubre.

Reconocimiento a policías que participaron en marcha

En esta actividad que encabezó José Jerí y que se desarrolló en la Unidad Histórica de la Policía Montada en el Potao, también participaron el ministro del Interior, Vicente Tiburcio y el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola.

Durante su comparecencia el gobernante peruano extendió sus felicitaciones a los efectivos policiales durante las protestas en contra de su Gobierno y el Congreso de la República. Además, subrayó que su gestión brindará apoyo a la Policía en todo momento, pese a que existan las críticas.

"Los gestos valen más que mil palabras, siempre he creído ello y siempre creeré en ello, por eso estamos acá, presentes. La instituciones están destinadas siempre a seguir fortaleciéndose con el tiempo, incluso situaciones adversas deben ser entendidas como oportunidades para mejorar, para corregir y hay un pleno respaldo de parte del gobierno con su policía nacional", refirió.

Premier respalda a José Jerí

El premier Ernesto Álvarez brindó un pronunciamiento tras la movilización social suscitada el pasado miércoles 15 de octubre respaldó la continuidad de José Jerí en la Presidencia.

El jefe del gabinete, Ernesto Álvarez, sostuvo que el gobierno de José Jerí no defiende una ideología: "Ya no se trata de que se vayan todos. El problema del Perú es que todos se fueron muchas veces"



"Aquí ya no se trata de que se vayan todos, en realidad el problema es que ya se han ido todos muchas veces, no hay clase política", manifestó.

