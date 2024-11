Preocupación en Arequipa: 92% de patrulleros ya cumplieron su ciclo de vida útil en PNP

En Arequipa, pese a la creciente ola delincuencial y la necesidad de acciones de parte de las autoridades, denuncian que el 92% de los patrulleros de la Policía Nacional del Perú habría cumplido su ciclo útil. Según explican, tras un acuerdo del Gobierno Regional se alcanzó una compra de 100 vehículos. SinPatrulleros en Arequipa

embargo, estos no abastecerían a la región.

Según el reporte, de 218 patrulleros existentes, 201 ya habrían cumplido con su tiempo de vida, poniendo de esta forma a la región en una situación complicada respecto a la delincuencia. Asimismo, detallan de que la última vez que se hizo una compra, los contratos no contemplaban los mantenimientos.

Miguel Ángel Linares Riveros, consejero regional de Arequipa, consideró que, pese a la reciente obtención de nuevos vehículos, ello no supliría con totalidad la necesidad de la región. Explica que de conseguir 100 patrulleros, igual quedaría un déficit de 100 otras unidades para atender la seguridad.

"De los 207, 200 ya han cumplido su vida útil, ¿Qué significa? Que ya no están en condiciones de seguir operando, ya cumplieron un ciclo. Y no obstante eso, se siguen utilizando. De estos 200, van a ser repuestos, con obras por impuestos, con alguna empresa que no sabemos quién es la que ha tenido intención, 100. Por lo tranto, todavía tendríamos en la región Arequipa, un déficit de 100 patrulleros", puntualizó.