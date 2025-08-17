PNP desarticula en Tumbes banda internacional integrada por ciudadanos extranjeros

17/08/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La rápida acción de la Policía Nacional del Perú (PNP) permitió la desarticulación de una presunta banda internacional que opera en la ciudad fronteriza de Tumbes. En la intervención fueron detenidos cuatro ciudadanos venezolanos, quienes estarían vinculados a actividades ilícitas en la zona.

Operativo contra delincuentes

El comandante de la PNP, Óscar Ángeles, informó que los detenidos fueron sorprendidos cuando se movilizaban en un vehículo sospechoso. Durante el registro, se hallaron armas de fuego, entre ellas dos pistolas y un revólver, además de 34 municiones listas para ser usadas. Estos elementos refuerzan las sospechas de que la organización estaría implicada en delitos relacionados al crimen organizado.

"Se ha intervenido a cuatro ciudadanos, dos varones y dos mujeres. Todos ellos de nacionalidad Venezolana. Las mujeres trabajan acá en la ciudad de Tumbes y en cuanto a los varones no se tienen referencia a un trabajo conocido dentro de la ciudad", señaló el agente.

Identificación de los intervenidos

Los detenidos fueron identificados como Luis Alejandro Rodríguez, Adrián José Navarro, Ranjela Elina Jackelyne Querales Mendoza y Maryeli de los Ángeles Vargas Romero, todos de nacionalidad venezolana. Según detalló la Policía, las dos mujeres contaban con empleos en la ciudad de Tumbes, mientras que los varones no registraban ninguna ocupación conocida.

Evidencias encontradas

El operativo permitió incautar el vehículo en el que se desplazaba los intervenidos, lo cual facilitará las investigaciones sobre los posibles desplazamientos y actividades de la organización. El hallazgo de las armas y municiones ha sido considerado por la policía como un indicio clave para determinar si el grupo estaría vinculado a hechos delictivos en Tumbes o si formaban parte de una red más amplia con conexiones internacionales.

Armas incautadas

Este nuevo golpe al crimen organizado en la frontera norte del país refleja la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en Tumbes, una región que suele ser utilizada como una ruta de ingreso para diversas actividades ilícitas. La Policía Nacional del Perú resaltó que las investigaciones continuarán con el fin de establecer el alcance real de esta organización y sus posibles nexos con otros grupos criminales.

La captura de los cuatro ciudadanos extranjeros representa la lucha constante contra la delincuencia organizada en el país. Asimismo, también plantea interrogante sobre el nivel de infiltración de estas bandas en el país y los mecanismos de control en las ciudades fronterizas. El caso evidencia la urgencia de fortalecer los controles migratorios y la cooperación entre autoridades, locales y nacionales.