Presidente José Jerí sorprende al cantar "De música ligera", pero falla con la guitarra ante estudiantes

12/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El presidente interino José Jerí protagonizó un momento inusual durante su visita a la Universidad Nacional Daniel Alomía Robles de Huánuco, al interpretar "De música ligera" de la banda argentina Soda Stereo ante un grupo de estudiantes.

El gesto recordó los recordados cantos públicos de su antecesora, Dina Boluarte, quien solía sorprender con interpretaciones musicales en actos oficiales. La presentación de Jerí provocó risas y aplausos entre los asistentes, aunque el mandatario evidenció dificultades al tocar la guitarra, lo que generó un ambiente distendido entre los presentes.

Durante su recorrido, Jerí visitó aulas de piano, laboratorios de cómputo musical y clases de producción digital, donde interactuó con los alumnos y docentes, interesándose por la formación artística de la primera universidad musical licenciada del país.

El intento fallido con la guitarra

El mandatario llegó a un aula donde se dictaba una clase de guitarra y fue invitado por los estudiantes a participar. Sin dudarlo, tomó el instrumento e intentó acompañar la interpretación de "De música ligera", pero su rasgueo no tuvo éxito, lo que arrancó sonrisas y aplausos del público.

"Para la próxima", dijo Jerí mientras las cámaras de TV Perú captaban el momento, que rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales.

Durante la visita, el jefe de Estado también posó para fotografías con los alumnos y escuchó una interpretación de "El cóndor pasa" en saxofón.

Luego se dirigió al mausoleo de Daniel Alomía Robles, donde rindió homenaje al compositor huanuqueño, autor de una de las obras más emblemáticas del folclore nacional.

Un gesto que recuerda a Dina Boluarte

El reciente episodio musical de José Jerí evocó los actos públicos de Dina Boluarte, quien fue destituida meses atrás por el Congreso. Durante su gestión, la expresidenta sorprendió al cantar en varias ceremonias oficiales, generando tanto críticas como momentos virales.

En agosto de 2024, Boluarte entonó la canción infantil "El Gato Ron Ron" durante una actividad del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, mientras que en septiembre cantó "Contigo Perú" y hasta "Happy birthday to you" en distintos actos públicos.

Por su parte, Jerí ya había mostrado su afinidad por Soda Stereo cuando, en octubre, comentó en redes sociales su admiración por Gustavo Cerati y el regreso de la banda al Perú en 2026.

La visita de José Jerí a Huánuco marcó el inicio de su gira nacional de tres meses, orientada a promover el diálogo con la ciudadanía y reforzar la descentralización. Sin embargo, su interpretación de "De música ligera" se robó la atención mediática.