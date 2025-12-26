Loreto: Papá Noel Terna participó en intervención a banda dedicada a microcomercialización de drogas

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Previo a la Navidad, agentes del grupo Terna de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Loreto realizaron una intervención en una vivienda que acabó con la detención de los integrantes de una banda delincuencial dedicada a la microcomercialización de drogas. Un Papa Noel de esta unidad sirvió como distractor durante el operativo.

Se les encontró con municiones

La operación se realizó en el distrito de Punchana, en una vivienda ubicada en la calle Central, dando con la organización delictiva denominada 'La Enfermería del Mal'. Un hombre y una mujer, supuestos miembros, fueron encontrados en el inmueble, donde los efectivos encontraron 170 gramos de pasta básica de cocaína, contenidas en 440 ketes.

Además, se logró la incautación de municiones de arma de fuego, teléfonos celulares así como dinero en efectivo, que sería producto de la venta de drogas. Este material quedó a disposición de la unidad especializada con conocimiento del Ministerio Público, para el inicio de las diligencias respectivas.

¡Jo, jo, jo! Caen con droga, municiones y dinero en efectivo#Loreto | Valiéndose de su reconocida capacidad de mimetismo, efectivos Terna de la @PoliciaPeru desarticularon a La Enfermería del Mal, banda dedicada a la microcomercialización de droga.#DeLaDefensivaALaOfensiva pic.twitter.com/JhmvnltbP6 — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) December 26, 2025

Se realizó también otra intervención en una casa en el pasaje Porvenir en el mismo distrito, deteniendo a dos ciudadanos, uno de sexo masculino y una femenina, presuntos integrantes de 'La Furia de la Fresa'. Se les incautaron 178 gramos de PBC distribuidos en 48 envoltorios, una motocicleta y un dispositivo móvil.

Todos los intervenidos junto con los estupefacientes y objetos retenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de la región para seguir con las investigaciones de ley. La PNP aseguró que el grupo Terna seguirá realizando labores similares en todo Loreto para combatir esta actividad ilícita.

Operativos encubiertos en Loreto

No es la primera acción que la Policía Nacional del Perú, a través de esta unidad del Escuadrón Verde realiza en Loreto recientemente. El último domingo se detuvo a presuntos integrantes de 'Los Protegidos del Pirotécnico', que cayeron en un local comercial en el distrito de Belén. Otra vez, un agente vestido de Papa Noel se mimetizó durante la acción.

Cuatro personas fueron intervenidas junto a más de 75 mil pirotécnicos, junto a un teléfono móvil que habrían utilizado para comercializar estos artefactos que no contaban con autorización de las autoridades para su distribución.

A pocas horas de la Navidad, el grupo Terna, utilizando a un agente disfrazado de Papá Noel, realizó una intervención en Loreto que permitió la captura de dos bandas dedicadas a la microcomercialización de drogas. Estas organizaciones cayeron además, con municiones, teléfonos celulares y dinero en efectivo.