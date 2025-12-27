Cusco: Turista canadiense reportada como desaparecida es hallada sin vida en camino a Huch'uy Qosqo

27/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El cuerpo de una turista canadiense reportada como desaparecida desde el pasado 21 de diciembre, fue encontrado tres días después durante mañana en la provincia de Calca, Cusco. Las autoridades investigan las causas del fallecimiento.

Turista canadiense es hallada sin vida en Cusco

La extranjera identificada como Jame Lea Anne Summers, de 47 años, fue hallada sin vida la mañana del pasado miércoles 24 de diciembre en la ruta que conduce al complejo arqueológico de Huch'uy Qosqo, en la provincia cusqueña de Calca.

Este hallazgo fue reportado por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) , así como agentes de la comisaría de la zona y de Alta Montaña, en una de las vías de acceso al mencionado lugar turístico.

Vale mencionar que, Summers fue reportada como desaparecida desde el pasado 21 de diciembre, en esta fecha fue vista por última vez en las inmediaciones de la comunidad de Yanahuara, distrito de Urubamba, en el que residía temporalmente.

Tras ello, se presentó una denuncia formal de su desaparición un día después, por su hija Zoey Reece Longman, también de nacionalidad canadiense. Posteriormente, la Policía activó de inmediato protocolos de búsqueda, pero hasta el momento no se habían registrado avances significativos.

Según la denunciante, habría recibido una comunicación vía WhatsApp, presuntamente desde el celular de su madre, donde le señalaba que se encuentren en el interior del aeropuerto Alejandro Velasco de Cusco, el día 22 de diciembre, cosa que nunca ocurrió.

Caso bajo investigación preliminar

De acuerdo a fuentes policiales este caso ya se encuentra bajo invtestigación preliminar. También, indicaron que no se descarta ninguna hipótesis sobre las causas del deceso de la extranjera oriunda de Canadá.

El lugar del hallazgo sitúa el penoso hecho en un contexto particular debido a que Huch'uy Qosqo es un destino popular para turistas que buscan experiencias de trekking y conexión con la historia inca. La ruta hacia este sitio, sin embargo, atraviesa un terreno agreste y de altura.

Ahora, quienes han asumido las diligencias son la División de Investigación Criminal (Divincri) de Cusco y el Ministerio Público para determinar las causas de esta muerte. El área fue acordonada por efectivos de la Unidad de Emergencia de la Policía Nacional para realizar las pericias de ley

